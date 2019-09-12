На выставке DSEI-2019 представлены беспилотники Vapor 35 и Vapor 55 для европейского рынка

В Лондоне продолжается выставка вооружений, военной техники и техники гражданского назначения DSEI-2019. В ней участвуют несколько сотен компаний из более чем полусотни стран мира.

Источник изображения: AeroVironment

Одно из направлений выставки – беспилотные летательные аппараты и системы. Так, американская компания AeroVironment представила на выставке два новых БПЛА вертикального взлёта и посадки.

Среди прочего – беспилотный аппарат Vapor 35, который планируют выводить на европейский рынок. Это многоцелевой БПЛА с длиной всего около 1,2 м и диаметром несущего винта 1,1 м.

Производитель отмечает, что именно компактность ставилась во главу угла при разработке этого аппарата. Основное назначение Vapor 35 представлено как осуществление наблюдения и разведки. Однако БПЛА также представлен и как средство доставки полезной нагрузки в труднодоступные места или на поле боя. Например, БПЛА может сбросить боеприпасы подразделению, которое находится в окружении противника. При этом количество боеприпасов явно будет весьма ограниченным, так как масса этого летательного аппарата составляет 14,5 кг.

Несколько выше характеристики по взлётной массе у другого БПЛА того же производителя. Речь идёт о Vapor 55. Максимальная взлётная масса ограничивается 10 кг, но это "на пределе возможностей". Стандартная нагрузка для подъёма - около 4,5 кг.

Полёта обеспечивается аэродинамическим ротором с тремя лопастями, питающимся энергией от литий-полимерной батареи. Автономный полёт - 60 минут.

Источник изображения: AeroVironment

В компании не скрывают, что одной из главных для себя задач на упомянутой выставке является реализация указанных БПЛА среди стран НАТО, в первую очередь - европейских. В США Vapor 35 уже эксплуатируется.