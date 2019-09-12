Войти
12.09.2019
Военное обозрение

На выставке DSEI-2019 представлены беспилотники Vapor 35 и Vapor 55 для европейского рынка

555
0
0

В Лондоне продолжается выставка вооружений, военной техники и техники гражданского назначения DSEI-2019. В ней участвуют несколько сотен компаний из более чем полусотни стран мира.

Источник изображения: AeroVironment

Одно из направлений выставки – беспилотные летательные аппараты и системы. Так, американская компания AeroVironment представила на выставке два новых БПЛА вертикального взлёта и посадки.

Среди прочего – беспилотный аппарат Vapor 35, который планируют выводить на европейский рынок. Это многоцелевой БПЛА с длиной всего около 1,2 м и диаметром несущего винта 1,1 м.

Производитель отмечает, что именно компактность ставилась во главу угла при разработке этого аппарата. Основное назначение Vapor 35 представлено как осуществление наблюдения и разведки. Однако БПЛА также представлен и как средство доставки полезной нагрузки в труднодоступные места или на поле боя. Например, БПЛА может сбросить боеприпасы подразделению, которое находится в окружении противника. При этом количество боеприпасов явно будет весьма ограниченным, так как масса этого летательного аппарата составляет 14,5 кг.

Несколько выше характеристики по взлётной массе у другого БПЛА того же производителя. Речь идёт о Vapor 55. Максимальная взлётная масса ограничивается 10 кг, но это "на пределе возможностей". Стандартная нагрузка для подъёма - около 4,5 кг.

Полёта обеспечивается аэродинамическим ротором с тремя лопастями, питающимся энергией от литий-полимерной батареи. Автономный полёт - 60 минут.

Источник изображения: AeroVironment

В компании не скрывают, что одной из главных для себя задач на упомянутой выставке является реализация указанных БПЛА среди стран НАТО, в первую очередь - европейских. В США Vapor 35 уже эксплуатируется.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
19.06.2019
Русофобия лечится гиперзвуком
21.03.2019
США создадут воздушные мишени, имитирующие российские Су-57
26.10.2015
Россия побеждает в электронной войне ("Foreign Policy", США)
04.12.2013
«Все передовые армии уходят в ночь»
13.12.2011
Иран решил скопировать захваченный американский беспилотник
04.04.2011
Артиллерия XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.09 15:32
  • 8
Алексей Рогозин уходит с поста гендиректора "Ильюшина"
  • 12.09 15:09
  • 24
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 12.09 14:57
  • 1
Российский Т-15 "Армата" назвали легкой целью
  • 12.09 14:02
  • 1
Беспилотная лошадка
  • 12.09 13:45
  • 23
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 12.09 12:45
  • 10
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 12.09 12:15
  • 21
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 12.09 11:59
  • 1
Старые вопросы нового облика: чего ждать от МиГ-35
  • 12.09 11:57
  • 9
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 12.09 11:48
  • 45
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 12.09 11:11
  • 3
Вашингтону посоветовали столкнуть между собой Москву и Пекин
  • 12.09 10:56
  • 1
Модернизированную версию носителя "Калибров" разрабатывают для ВМФ
  • 12.09 10:47
  • 5
В России началась работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой"
  • 12.09 10:31
  • 1
МИД Молдавии настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
  • 12.09 10:30
  • 5
Китай избавился от многомиллионной пехоты, и НОАК стала похожа на армию РФ