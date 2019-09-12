В Китае: Конструкция и авионика J-20 и FC-31 более совершенна, чем у Су-57

Китайские СМИ публикуют материалы, посвящённые экспортному потенциалу российских истребителей 5-го поколения Су-57. Отмечается, что если ещё 3-4 года назад в мире мало кто серьёзно воспринимал этот самолёт в качестве боевой машины нового поколения, то теперь интерес проявляется разными странами.

Источник изображения: topwar.ru

В частности, обращается внимание на интерес к Су-57 со стороны таких стран, как Малайзия, Турция и Мьянма. И это если не считать интереса со стороны Индии, который то сводится к минимуму, то "разгорается" на фоне понимания того, что других вариантов у Нью-Дели пока что нет. При этом китайские эксперты отмечают, что именно рынок Юго-Восточной Азии может оказаться успешным для истребителей 5-го поколения российского производства, а потому "нужно составить конкуренцию".

SINA Military:

Истребитель Су-57 является первым истребителем-невидимкой, разработанным Россией, он конкурирует с американским истребителем F-22. В дополнение к передовой авионике и мощному ракетному оружию, самолет также обладает сверхманевренностью, которую в деталях показали российских пилоты на авиасалоне МАКС-2019.

Китайское средство массовой информации напоминает, что Россия традиционно активна на рынке Юго-Восточной Азии и в плане продажи других истребителей – Вьетнаму, Индонезии, тем же Малайзии и Мьянме. При этом с явным сожалением приводится следующий факт: Мьянма решила закупать российские УБС Як-130 и тренажёры к ним и отказалась от китайского предложения.

Далее идёт попытка своеобразного самоуспокоения:

Су-57, конечно же, нельзя сравнивать с F-35, поэтому нужно констатировать, что российский самолёт не станут покупать страны, у которых есть запрос на современный истребитель с высокими характеристиками и возможностями. А у других стран фактически нет выбора. Их-то и должен рассмотреть в качестве возможного клиента на покупку истребителя пятого поколения Китай. Нужно активнее выходить на эти рынки.

В итоге утверждается, что конструкция китайских J-20 и FC-31 более совершенна, чем у Су-57. Также традиционно для китайских экспертов добавляется, что у китайских новейших истребителей более эффективна реализованная стелс-технология и авионика. А когда успели сравнить в деле?

Китайские пользователи, комментируя этот материал, отметили, что власти страны сами крайне неохотно идут на то, чтобы экспортировать современные средства авиации.