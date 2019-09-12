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12.09.2019
ТАСС

Военные из Сербии прошли подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине

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Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ".
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Минобороны сообщили, что военнослужащие выполняли задачи на интегрированных тренажерных комплексах, имитирующих командные пункты зенитных ракетных полков, в сложной воздушной и помеховой обстановке

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Расчеты ПВО Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных Сил Сербии прошли интенсивную подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС РФ в городе Гатчина Ленинградской области в преддверии совместных с российской стороной учений. Об этом сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В специализированных классах с использованием широкой линейки компьютерно-информационных комплексов военнослужащие двух стран сдали зачеты на допуск к самостоятельной работе. Выполнение задач на интегрированных тренажерных комплексах, имитирующих командные пункты зенитных ракетных полков, проводилось в сложной воздушной и помеховой обстановке", - говорится в сообщении.

Военнослужащие, прошедшие подготовку, примут участие в первых российско-сербских учениях по ПВО "Славянский щит-2019", которые начинаются в среду на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области. В учениях задействованы расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России, ПВО Военно-воздушных сил РФ и противовоздушной обороны Вооруженных Сил Сербии, зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", радиолокационные станции.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
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