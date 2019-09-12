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12.09.2019
bmpd.livejournal.com

Танки Т-72Б3 в Калининградской области

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Опубликованный Министерством обороны Российской Федерации под заголовком "Учения танкистов Балтийского флота" фоторепортаж с учений сформированного в 2018 году 11-го отдельного танкового полка 11-го армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота, дислоцированного в городе Гусев Калининградской области. Полк оснащен доставленными в Калининградскую область модернизированными танками Т-72Б3 и боевыми машинами пехоты БМП-2.

Танк Т-72Б3 из состава 11-го отдельного танкового полка 11-го армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота. Калининградская область, сентябрь 2019 года (с) Министерство обороны России

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