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11.09.2019
ИноСМИ

Рассмусен: если бы мы в 2008 году дали Грузии ПДЧ, мы могли бы избежать войны (Грузия online, Грузия)

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Колонна российских войск на территории Грузии
Колонна российских войск на территории Грузии.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Авдеев

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен считает, что "августовское нападение Путина на Грузию" случилось из-за того, что на саммите 2008 года в Бухаресте Североатлантический альянс сделал ошибку. Что это за ошибка, и почему он уверен, что Грузия, как и Украина, все равно станут членами НАТО, Расмуссен изложил на международной конференции в Тбилиси.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен вспоминает на Тбилисской международной конференции события, связанные с Бухарестским саммитом 2008 года, и последующие события. По словам Расмуссена, НАТО ошибся, что не предоставил Грузии план действия членства (ПДЧ), что послало Путину неправильный сигнал.

"Я уверен, в 2008 году мы допустили ошибку. Я был сторонником присвоения Грузии и Украине ПДЧ. Думаю, так мы и должны были поступить, думаю, что мы послали неправильный сигнал Путину, думаю, мы отправили Путину неправильный мессидж. Послание о колебании, непринятии решения. А он использовал ситуацию на благо себе, и я четко вижу связь с этим колебанием на апрельском саммите НАТО 2008 года, и августовским нападением Путина на Грузию. Он хотел послать четкий сигнал Грузии и НАТО - не вмешивайтесь в наше соседство. Таким образом, думаю, мы могли миновать этого, и присвоить Грузии и Украине ПДЧ" - говорит Расмуссен.

По его словам, в определенной доле решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, для Грузии даже лучше ПДЧ, поскольку Грузия и Украина получили гарантию, что станут членами НАТО, что ПДЧ само по себе не подразумевает.

"Напомню, что в 2008 году на Бухарестском саммите мы приняли решение, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Это решение по-прежнему в силе. До начала Бухарестского саммита мы рассматривали, придадим ли ПДЧ Грузии и Украине. Мы не смогли получить должную поддержку. Как вам известно, НАТО может принять решение только единогласно. Было некоторое сопротивление в вопросе присвоения ПДЧ Грузии и Украине. Вместо этого мы решили, что вы станете членами НАТО. А это еще более сильная заявка - ПДЧ не дает гарантию, что в конце вы станете членами, но мы приняли решение, что Грузия и Украина станут членами".

По словам Расмуссена, Грузия должна продолжить реформы, соответствовать критериям НАТО, чтобы, когда откроется окно возможности, страна была готова к вступлению.

"Сейчас мы продолжим реформы, и весьма важно, чтобы Грузия оставалась на этом пути, продолжила реформы, соответствовала критериям НАТО, потому, чтобы, когда откроется окно возможности, страна была готова к вступлению".

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Путин Владимир
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