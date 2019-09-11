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11.09.2019
Интерфакс-АВН

Отставка Болтона - позитивная новость, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Новиков

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Дональд Трамп и Джон Болтон
Дональд Трамп и Джон Болтон.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал хорошей новостью увольнение Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности.

Это, по его мнению, может означать поиск вариантов для улучшения отношений с РФ.

"Увольнение Болтона, - это позитивная новость (...) Его уход может означать, что вполне возможно Трамп ищет более адекватного человека, который бы способствовал улучшению отношений, в том числе США и России", - заявил Новиков "Интерфаксу" во вторник.

О том, что советник президента США по национальной безопасности Болтон покидает свой пост, сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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