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11.09.2019
Российская газета

Патрушев на встрече с Лукашенко: РФ будет реагировать на вызовы и угрозы

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Россия не будет первой размещать новые ракеты после развала договора о ракетах средней и меньшей дальности, но будет реагировать на новые угрозы и вызовы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также, как отметил Патрушев, Москва поддерживает инициативу президента Беларуси о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Что касается России, то, по его словам, "мы не собираемся первыми ничего делать, но будем реагировать на те вызовы и угрозы, которые будут обозначены".

Секретарь СБ РФ сообщил, что обсудил с Лукашенко вопросы стратегической стабильности, а также изменения в международной и региональной безопасности, например, в ответ на шаги США. Он напомнил, что в свое время Вашингтон вышел из договора по ПРО, в настоящее время - из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Патрушев напомнил, что системы ПРО развернуты в Румынии и в ближайшее время будут размещены в Польше. При этом в блоках ракет систем ПРО могут размещаться и ударные ракеты. Естественно, что все это, по словам Патрушева, не может не беспокоить Россию и не может не влиять на европейскую безопасность. Что касается планов США размещать ракеты средней и меньшей дальности на Востоке, то, по его словам, России это, конечно, тоже касается, потому что те ракеты, которые будут там размещены, достают нашу территорию.

Перед началом встречи Александр Лукашенко заявил, что нынешний визит Патрушева не носит экстренного характера. Некоторые СМИ сделали такой вывод исходя из недавнего визита в Минск Джона Болтона и посчитали прилет Патрушева ответной реакцией Москвы.

"Посмотрел в СМИ, особенно из Москвы: подают как чрезвычайщину. Никакой чрезвычайщины нет: давно запланирован ваш визит в Беларусь, он будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях", - сказал белорусский президент.

По его словам, дай Бог, чтобы другие государства имели такие отношения, какие имеют сегодня Беларусь и Россия.

А еще глава Беларуси неожиданно подарил Патрушеву его досье о работе и службе в республике в советские годы.

"Я решил вам подарить ваше досье о вашей службе и работе в Беларуси в свое время. Адреса, пароли, явки - все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком. Думаю, вам приятно будет вспомнить те годы", - сказал президент.

В свою очередь Патрушев заметил, что ему всегда приятно находиться в Минске, где он окончил высшие курсы КГБ СССР. "С учетом того, что это было в молодости, это самые добрые воспоминания", - сказал секретарь Совбеза РФ.

После этого в Минске начались межведомственные российско-белорусские консультации по безопасности под руководством Николая Патрушева и его белорусского коллеги Станислава Зася. Среди тем обсуждения - международные механизмы по контролю за вооружениями, вопросы информационной безопасности, совместной политике и действиях в рамках международных организаций - ОБСЕ, ООН и других.


Иван Егоров

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