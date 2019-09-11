У России есть военно-технический задел для адекватного ответа на размещение запрещенных ДРСМД ракет - Грушко

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия готова дать ответ на любую угрозу, связанную с испытаниями и размещением ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в различных регионах, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных регионах", - сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что в соответствии с поручением президента проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США ракет и принять меры по подготовке ответа "идет межведомственная работа, она не завершена, но, тем не менее, она достаточно в продвинутой стадии".

"На любые испытания у нас будет дан соответствующий военно-технический ответ. Наша безопасность будет надежно защищена. Вместе с тем, мы также подтвердили несколько раз как в двусторонних контактах с нашими партнерами, так и в рамках недавнего заседания совета Россия - НАТО, что до тех пор, пока средства средней дальности США не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, то мы тоже будем воздерживаться от этого шага", - подчеркнул замминистра.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля этого года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. А 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.

2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

5 августа президент Путин сделал заявление, в котором поручил министерству обороны, МИД и СВР "самым тщательным образом" наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. Путин заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Российская сторона при этом обязуется не размещать РСМД наземного базирования "в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства".