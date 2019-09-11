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11.09.2019
Независимое военное обозрение

Нью-Дели начал финансировать контракт на поставку С-400

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Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, сообщил о начале финансирования Индией поставок С-400. 8 сентября в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" вице-премьер заявил: "Контракт проавансирован и в строгом соответствии с графиком все будет поставлено".

Выполнение договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели в октябре 2018 года, займет около 18-19 месяцев. Поставку С-400 "Триумф", зенитных ракетных систем большой и средней дальности, предназначенных для поражения всех современных и перспективных воздушно-космических целей, Россия осуществит в соответствии с контрактом, за который Индия готова заплатить 5,43 млдр долларов. Отгрузка завершится к апрелю 2023 года, ранее сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

По словам главы ФСВТС Дмитрия Шугаева, у России с Индией огромный по сравнению со всеми предыдущими годами портфель заказов. В настоящее время найдены альтернативные механизмы по осуществлению платежей, которые были проблематичны в связи с действием антироссийских санкций.

Во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласовали пакет двусторонних документов, в том числе и в военно-технической сфере. Прорывной заказ на приобретение российской военной техники, который сделала индийская сторона, достигает 14,5 млрд долларов. Кроме С-400, страна готова купить 464 танка Т-90МС на сумму около 2 млрд долларов, которые производит НПК "Уралвагонзавод", входящий в Госкорпорацию "Ростех". Контракт с "Рособоронэкспортом" Госкорпорации "Ростех" предусматривает не только поставку готовых образцов, но и возможность сборки танков из комплектующих на индийском танковом заводе Heavy Vehicles Factory в Авади. Стороны также подписали соглашение о производстве в Индии запчастей для российской военной техники и вооружений, ведь более 70% всего существующего индийского оружия - советского и российского производства. Кроме того, Нью-Дели планирует получить от РФ фрегаты проекта 11356 и большую партию боеприпасов для Военно-воздушных, Военно-морских и Сухопутных сил.

Конкретные вопросы экспорта военной техники с детальной проработкой рассматривались оборонными ведомствами в конце 2018 года, когда российский министр Сергей Шойгу встретился с индийской коллегой Нирмалой Ситхараман. Во время встречи был подчеркнут высочайший уровень кооперации в самых чувствительных военных сферах.

Индия традиционно занимает первое место в российском экспорте вооружений и новые договоренности по ВТС способны укрепить российско-индийское партнерство, как на перспективу, так и на ближайшие 10 лет. Россия считает Республику своим стратегическим, ключевым партнером и готова делиться новейшими технологиями. Для индийского ВПК и действующей национальной программы "Делай в Индии" (Make in India) это имеет огромное значение, и такое сотрудничество является взаимовыгодным для обеих стран.


Ирина Дронина

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С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Компании
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Шугаев Дмитрий
Проекты
1135 Буревестник
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