Уходящий в отставку президент Гватемалы рекомендовал своему преемнику продолжить закупку самолетов IA-63 "Пампа-3"

ЦАМТО, 10 сентября. Уходящий в отставку президент Гватемалы Джимми Моралес рекомендовал избранному главе государства Алехандро Джамматтеи, который вступит в должность 14 января 2020 года, продолжить проект покупки в Аргентине двух учебно-боевых самолетов IA-63 "Пампа-3".

По информации Infodefensa.com, А.Джамматтеи, как избранный президент, еще не принял решения о покупке самолетов, но как кандидат в президенты выступал против сделки.

Д.Моралес, безуспешно пытался приобрести два самолета в июле, настаивая на том, что это лучшее для Гватемалы решение с точки зрения доступа к технологиям и стоимости.

Хотя Конституционный суд Гватемалы обязал Д.Моралеса воздержаться от покупки УБС, он заявил, что был прав при попытке приобрести самолеты и продолжит изучать другие возможности.

Как заявил действующий президент, хотя УБС "Пампа" нельзя сравнивать с F-5 или F-15, поскольку они меньше по размеру, именно этот тип самолетов позволит Гватемале противодействовать наротрафику. Кроме того, УБС дешевле других вариантов.

Так, стоимость часа обучения на самолете " Пампа-3" составляет 1500 долл. в отличие от 15000 до 30000 долл./час у альтернативных решений. Пакет поставки включал бы не только самолеты, но и запасные части, необходимое обучение, техническое обслуживание и интеграцию с РЛС страны.

Как сообщал ЦАМТО, 3 июля в Буэнос-Айресе в присутствии президента Аргентины Маурисио Макри и его гватемальского коллеги Джимми Моралеса состоялась церемония подписания контракта на поставку ВВС Гватемалы двух реактивных учебно-боевых самолетов IA-63 "Пампа-3" разработки аргентинской государственной авиастроительной компании FAdeA (La Fabrica Argentina de Aviones). Стоимость продажи составила 28 млн. долл. Соглашение также включало услуги по обучению личного состава и обслуживанию самолетов. УБС "Пампа-3" предполагалось использоваться для подготовки пилотов и контроля границ страны.

Тем не менее, спустя всего девять дней после подписания соглашения правительство Гватемалы аннулировало заказ. При этом заместитель министра обороны Гватемалы генерал Хорхе Руис заявил, что страна не пойдет на сделку, поскольку оппозиционные силы выразили сомнение в необходимости закупки двух учебно-боевых самолетов и обеспокоенность отсутствием прозрачности при заключении сделки. Государственный контрольный орган страны рекомендовал расторгнуть соглашение, поскольку оно не было одобрено конгрессом Гватемалы, и тендер на закупку самолетов не проводился.