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11.09.2019
Интерфакс-АВН

"Ростех" открыл ситуационный центр гражданской обороны в Никарагуа

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский холдинг "Росэлектроника" открыл ситуационный центр мониторинга чрезвычайных ситуаций в городе Манагуа (Никарагуа), сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" по заказу Международной организации гражданской обороны создал ситуационный центр в Манагуа (Республика Никарагуа) для мониторинга оперативной обстановки и управления во время чрезвычайных ситуаций (ЧС). Новый комплекс аппаратно-программных средств позволит никарагуанским экстренным службам координировать действия и моделировать развитие чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информационная система, созданная концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику"), собирает данные об окружающей обстановке, природных и антропогенных объектах с помощью дистанционного зондирования территории, в том числе об аномальных температурных изменениях, гидрометеорологической, радиационной, лесопожарной обстановке и сейсмической активности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Никарагуа
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ИТ
ЯО
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