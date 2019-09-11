"Ростех" открыл ситуационный центр гражданской обороны в Никарагуа

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский холдинг "Росэлектроника" открыл ситуационный центр мониторинга чрезвычайных ситуаций в городе Манагуа (Никарагуа), сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" по заказу Международной организации гражданской обороны создал ситуационный центр в Манагуа (Республика Никарагуа) для мониторинга оперативной обстановки и управления во время чрезвычайных ситуаций (ЧС). Новый комплекс аппаратно-программных средств позволит никарагуанским экстренным службам координировать действия и моделировать развитие чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информационная система, созданная концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику"), собирает данные об окружающей обстановке, природных и антропогенных объектах с помощью дистанционного зондирования территории, в том числе об аномальных температурных изменениях, гидрометеорологической, радиационной, лесопожарной обстановке и сейсмической активности.