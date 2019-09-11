Морская мощь России будет прирастать новыми атомными подлодками

ВМФ России в этом году получит одну атомную подводную лодку (АПЛ), построенную в рамках гособоронзаказа на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске.

В 2020 году "Севмаш" также передаст ВМФ атомную подлодку спецназначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885 М "Казань" и "Новосибирск". Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Замглавы военного ведомства отметил, что Минобороны России запланировало поставить флоту две атомные подводные лодки проекта 885 М и два атомных ракетоносца 955А.

"В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух "Ясеней-М" и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишем контракт еще на два "Борея-А", - указал Криворучко.

По словам генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко, АПЛ "Белгород" выйдет в море на испытания в июне 2020 года, а в сентябре будет сдана ВМФ. Глава "Севмаша" также уточнил, что "выход "Белгорода" в море запланирован на 15 июня 2020 года. Подписание приемного акта состоится в сентябре того же года в соответствии с контрактом".

Кроме того, замминистра обороны также подчеркнул, что готовность тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" в настоящее время составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан ВМФ.