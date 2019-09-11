Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" Черноморского флота провёл учения в Чёрном море

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - В соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата "Адмирал Макаров" Черноморского флота (ЧФ) провёл комплекс корабельных учений с выполнением боевых упражнений в акватории Чёрного моря, сообщает во вторник штаб ЧФ.

"В ходе учений моряки провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также выполнили электронные пуски зенитными ракетами по воздушной цели и высокоточным оружием по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Во взаимодействии с подводными силами и морской авиацией флота экипаж фрегата выполнил комплекс мероприятий по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению субмарины условного противника, отмечается в пресс-релизе. "Также экипажем вертолёта Ка-27ПС были выполнены 26 посадок-взлётов на палубу корабля как при стоянке, так на ходу", - говорится в сообщении.