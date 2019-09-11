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11.09.2019
Интерфакс-АВН

Расторгнут многомиллионный контракт на создание летающей гиперзвуковой лаборатории на базе Ил-76МД

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Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Расторгнут контракт на переоборудование транспортника Ил-76МД в самолет-носитель гиперзвуковой летающей лаборатории, следует из информации "СПАРК-Интерфакс".

Информация о расторжении контракта между Летно-исследовательским институтом (ЛИИ) им. Громова и компанией "Ильюшин" опубликована на сайте госзакупок, договор переведен в статус "исполнение прекращено - расторжение".

Договор стоимостью более 121 млн рублей был заключен ЛИИ им. Громова 27 апреля 2016 года с единственным поставщиком - ОАО "Ил" (ныне ПАО "Ил", входит в ОАК).

Соглашение предполагало "выполнение работ по переоборудованию самолета Ил-76МД №5209 в самолет-носитель гиперзвуковой летающей лаборатории в рамках ФЦП по объекту "Модернизация самолетного командно-измерительного пункта ОАО "ЛИИ им. М.М Громова". Никаких деталей по проекту, о его целях, задачах и ходе исполнения не сообщалось.

На портале госзакупок также указано, что в течение 2016 - 2018 годов договор претерпел несколько изменений - опубликована информация о шести дополнительных соглашениях, предусматривающих изменение цены и сроков выполнения работ.

Самолеты, известные как Ил-976 СКИП (самолетный командно-измерительный пункт), строились в 1980-е годы на базе военно-транспортных Ил-76МД. Их основное назначение - контроль за полетами космических объектов, баллистических и крылатых ракет с помощью телеметрии. Также эти машины использовались для обеспечения проведения летных испытаний. Всего было построено пять таких самолетов.

В 1990-2000-хх годах все они были выведены из эксплуатации и поставлены на хранение в ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском. Однако в 2007 году сообщалось, что борт №5209 был переоборудован в летающую лабораторию для испытаний двигателя SaM146 (для гражданского самолета Sukhoi Superjet 100).

В СССР на базе самолета Ил-76МД была создана экспериментальная летающая лаборатория А-60, которая являлась носителем лазерного оружия. Согласно открытым источникам, впоследствии программа была свернута.

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Страны
Россия
Продукция
SaM-146
А-60
Ил-76
Ил-76МД
СуперДжет-100
Компании
Ил
ЛИИ им. Громова
Проекты
ГЗЛА
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