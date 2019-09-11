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11.09.2019
Интерфакс-АВН

Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР оценили перспективы переговоров по денуклеаризации

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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Гонконг. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган и спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун обсудили по телефону денуклеаризацию Северной Кореи.

Ли До Хун говорил со своим американским коллегой Стивеном Биганом о последних событиях на Корейском полуострове и пути достижения прогресса в деле установления прочного мира в регионе и денуклеаризации КНДР, сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел Республики Корея.

Отмечается, что они также договорились встретиться лично в ближайшее время, чтобы продолжить переговоры.

Разговор спецпредставителей США и Южной Кореи произошел после того, как замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.

Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.

США и КНДР до сих пор не возобновили переговоры по ядерной программе Пхеньяна, приостановленные после безрезультатного саммита США-КНДР в Ханое.

После заявления Цой Сон Хи южнокорейские военные сообщили об очередном запуске снарядов с территории КНДР в сторону Японского моря.

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды были выпущены в 6: 53 (00:53 по мск) и 7: 12 (1:12 по мск) из района близ города Кэчхон в провинции Пхенан-Намдо примерно в 80 км к северу от Пхеньяна.

Военные уточнили, что оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

"Все эти действия Северной Кореи усиливают напряженность, а не помогают усилиям по ее ослаблению на Корейском полуострове, и мы вновь призываем к их немедленному прекращению", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По мнению некоторых аналитиков, запуск, произведенный во вторник утром, стал своеобразным дипломатическим сигналом для США.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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