Для чего в США боевой танк М48 превратили в советскую гаубицу 2С3 "Акация"
Источник изображения: Фото: twitter.com/Ninja998998
Известно, что в США для обозначения войск противника были созданы разнообразные ходовые макеты советской техники. Это имитации танков Т-72, Т-80, различная легкая бронетехника. Как правило, внешне они весьма отдаленно напоминали образцы для подражания.
Однако, благодаря появившемся в Сети фотографиям, появилась возможность увидеть некоторые варианты, при создании которых изготовители постарались соблюсти максимальное сходство с оригиналом.
Например, эта "самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация". По некоторым данным, этот ходовой макет мог участвовать в программе создания американского многоцелевого разведывательно-ударного вертолета RAH-66 Comanche. Дело в том, что в электронной памяти этой винтокрылой машины должны были быть записаны образы своей и вражеской техники. В результате выполнения боевой задачи пилоты бы не тратили время на опознание встреченных в ходе выполнения миссии танков, БМП, БТР и САУ.
Это позволило бы избежать случаев так называемого "дружественного огня", из-за которого погибло много американских военнослужащих.
Кроме "2С3", были созданы "БМП-3", "Т-80" и другие копии техники вероятного противника. Кроме этого использовались настоящие советские боевые машины, добытые различными путями.
Константин Обухов
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