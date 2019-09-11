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11.09.2019
Интерфакс-АВН

В Москве считают возможным частичное снятие оружейного эмбарго в отношении ЦАР - Богданов

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Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго
Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго.
Источник изображения: © AFP 2018 / Florent Vergnes

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Вопрос о смягчении оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской республики (ЦАР) обсуждается и, вероятно, такое решение будет принято, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Обсуждается вопрос. И есть разные подходы", - сказал журналистам Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Я думаю, что будет принято решение. Не думаю, что полное снятие, стопроцентное", - добавил замминистра.

Он отметил, что российская сторона взаимодействует по этому вопросу с партнерами по Совбезу ООН, в том числе и с Францией.

"Потому что они помогают наводить порядок в ЦАР, и мы активно там работаем", -пояснил замглавы МИД РФ.

"Я думаю, что есть возможность для сотрудничества и взаимодействия в соответствии с пожеланиями законного руководства ЦАР под лидерской ролью президента, который недавно был в Париже", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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