Войти
10.09.2019
РИА Новости

В НАТО считают, что новые системы вооружений РФ могут подпадать под СНВ

379
0
0
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.
Источник изображения: © РИА Новости / Геннадий Мельник

БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. В НАТО считают, что самые передовые российские ракетные вооружения могут подпадать под договоренности в сфере СНВ, заявила в понедельник замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.

Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

"Когда я смотрю на СНВ-3, то вижу, что он продолжает выполняться обеими сторонами. Что касается дальнейших договоренностей, здесь вопрос политической воли, посмотрим, что решат Москва и Вашингтон", - сказала она, отвечая на вопрос о перспективах стратегического диалога в ходе выступления в Университете Осло.

При этом она выразила мнение, что "даже самые передовые системы, которые представлял российский президент в марте 2018 года, могут быть включены в СНВ посредством положений о новых видах вооружений". В НАТО считают, что в дальнейшем важно также решать проблему верификации оснащения нестратегических носителей.

"Нам нужно думать о том, как подойти к еще более сложному вопросу, как в будущем проверять наличие или отсутствие ядерных боезарядов на конкретных носителях. Если мы хотим контролировать, например, нестратегические ядерные вооружения, нам нужно решать этот вопрос, потому что такие системы часто имеют двойное назначение, например российские системы "Искандер" могут нести как обычные, так и ядерные боезаряды", - заявила она. Ее выступление транслировала пресс-служба НАТО.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России. Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон также заявляла, что ряд новых российских систем "отвечают американским критериям того, что представляет собой "новый вид стратегических наступательных вооружений" в рамках ДСНВ".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Искандер
Кинжал ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
ГЗЛА
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
11.04.2019
"Китай и Россия опасны": США хотят продлить и расширить СНВ
01.03.2019
Вышли за рамки: что ждет последний договор с США по оружию
01.03.2019
Дальнобойные "Кинжалы"
15.08.2018
Оборонные рекорды: США защитятся от России деньгами
27.04.2018
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.09 06:57
  • 142
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 06:44
  • 1
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 10.09 01:37
  • 1
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
  • 10.09 01:32
  • 1
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 00:17
  • 9
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 09.09 23:57
  • 7
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 09.09 23:49
  • 1
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 09.09 23:36
  • 6
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 09.09 23:19
  • 6
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 09.09 18:46
  • 7
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 09.09 18:01
  • 2
"Бешеный пес" сформулировал главный девиз Америки
  • 09.09 17:17
  • 2
Национальный центр управления обороны РФ позволил ускорить принятие критически важных решений - глава центра
  • 09.09 17:02
  • 25
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 09.09 15:57
  • 1
Чем сильны войска Центрального военного округа
  • 09.09 15:48
  • 37
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами