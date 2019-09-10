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10.09.2019
ТАСС

Первую подлодку - носитель "Посейдонов" сдадут флоту в сентябре 2020 года

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Атомная подводная лодка "Белгород"
Атомная подводная лодка "Белгород".
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Глава "Севмаша" Михаил Будниченко уточнил, что выход подлодка спецназначения "Белгород" на испытания в море запланирован на 15 июня 2020 года

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Атомная подлодка спецназначения "Белгород", которая является первым носителем аппаратов "Посейдон", выйдет в море на испытания в июне 2020 года, в сентябре будет сдана флоту. Об этом в понедельник сообщил журналистам гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Испытания корабля уже начались, сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки. Также разработан утвержденный министерством обороны график работ, эти работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам", - сказал он.

Глава "Севмаша" уточнил, что выход "Белгорода" в море запланирован на 15 июня 2020 года. "Подписание приемного акта состоится в сентябре того же года в соответствии с контрактом", - добавил Будниченко.

Атомная подводная лодка "Белгород" первоначально строилась по проекту 949А "Антей" (однотипный с "Курском" носитель крылатых ракет). Она была заложена на "Севмаше" 24 июля 1992 года, 20 декабря 2012-го ее перезаложили по проекту 09852, а 23 апреля этого года спустили на воду. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. В ноябре 2018 года в Минобороны РФ сообщили о формировании экипажа "Белгорода".

Впервые о создании подводного аппарата, получившей позднее название "Посейдон", Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда он рассказал, что в России уже разработаны беспилотные аппараты, способные передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. По словам президента, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей. Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
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Минoбороны РФ
Севмаш
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Будниченко Михаил
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2020-й год
949А Антей
БПЛА
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