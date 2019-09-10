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10.09.2019
РИА Новости

Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"

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Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о России.

Накануне Эспер заявил, что "было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности вместе с США, Францией и другими нашими союзниками по НАТО".

"Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы <...> бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права", — отреагировал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2".

Он добавил, что, если следовать пожеланиям из Вашингтона, Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс".

Также, по словам Лаврова, Россия должна была бы поддержать антиконституционный госпереворот, как это сделали Соединенные Штаты со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которыми стояли подписи стран — членов Евросоюза".

Мнение о том, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают понятие "нормальности" ранее высказал и министр обороны России Сергей Шойгу.

"Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", — ответил он своему американскому коллеге.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Москву обвинили во вмешательстве в дела Киева и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.

Владимир Путин отмечал, что говорить с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Он также подчеркивал, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах", что наносит ущерб международным отношениям.

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