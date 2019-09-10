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10.09.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу заявил о необходимости прекратить задержания иранских танкеров для нормализации обстановки в Персидском заливе

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Шойгу
Шойгу.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Ситуация в Персидском заливе нормализуется без дополнительных мер, если прекратится перехват иранских танкеров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Москве в понедельник по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции.

"Состоялся обмен мнениями и по обстановке вокруг Ирана и в Персидском заливе. По нашим оценкам, ситуация в Заливе должна нормализоваться. Если не вмешиваться и не перехватывать иранские танкеры по всему миру в нарушение международного права, то какие-либо дополнительные стабилизирующие меры не потребуются", - сказал Шойгу.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия способна направить корабли в Ормузский пролив, являющийся основной артерией для транспортировки нефти из региона Персидского залива.

"С учетом развития наших Вооруженных сил и Военно-морского флота с военно-технической точки зрения это не проблема. Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе, в частности", - сказал тогда Путин. По словам президента, решать проблему безопасности судоходного движения в регионе необходимо дипломатическим путем.

"В перспективе можно было бы создать даже специализированную международную организацию для решения этих вопросов. Мы сейчас с коллегами это обсуждаем, в том числе с нашими китайскими партнерами, да и с другими тоже. Посмотрим, во что это выльется", - сказал Путин.

Ранее на фоне роста напряженности между США и Ираном в районе Ормузского пролива появились сообщения о планах России и Ирана провести учения в Индийском океане.

Планы провести такие учения 2 сентября подтвердил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане", - сказал он на встрече с представителями российской общественности в Москве. Зариф сказал, что возможно, и "другие страны тоже будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этим учениям".

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Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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