Стартовый стол для новых ракет "Союз" может появиться на Восточном в 2025-2026 годах

В рамках совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" Роскосмос отработает "с одной стартовой позиции сразу две ракеты", отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

ХИМКИ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Стартовая площадка для ракет-носителей "Союз-5" и "Союз-6" может появиться на космодроме Восточный в 2025-2026 годах, сообщил в понедельник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"После того, как все это себя зарекомендует в полной мере, мы это, конечно, сделаем и на российской территории, на космодроме Восточный. Это где планы 2025-2026 год, если говорить о строительной готовности, чтобы без шапкозакидательства", - сказал Рогозин.

По его словам, в рамках совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" Роскосмос отработает "с одной стартовой позиции сразу две ракеты".

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

Ранее Рогозин сообщил, что Роскосмос планирует создать на базе "Союза-5" новую ракету среднего класса "Союз-6", на которую будет установлен двигатель РД-180. Сейчас эти двигатели поставляются в США. Начало летных испытаний "Союза-6" на Байконуре запланировано на 2025 год.