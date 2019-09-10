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10.09.2019
Интерфакс-АВН

Ракеты "Союз-5" и "Союз-6" должны начать летать с Восточного в 2025-2026гг. - Рогозин

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Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" 05.07.2019
Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" 05.07.2019.
Источник изображения: Валерий Шарифулин / ТАСС

Химки. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Стартовый стол для ракет "Союз-5" и "Союз-6" должен появиться на космодроме Восточный в 2025-2026 гг. после отработки пусков на Байконуре, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"После того, как все это себя зарекомендует в полной мере, мы это, конечно, сделаем и на российской территории, на космодроме Восточный. Это где планы 2025-2026 год, если говорить о строительной готовности, чтобы без шапкозакидательства", - сказал Рогозин в понедельник журналистам.

Он напомнил, что Россия и Казахстан развивают совместный проект "Байтерек" на космодроме Байконур. Для создаваемого стартового стола, который получил имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева", создаётся ракета "Союз-5", которая должна превзойти по характеристикам ракету "Зенит", полеты которой прекратились несколько лет назад.

"Это уникальный безлюдный старт, который позволит эксплуатировать не ракету типа "Зенит", но гораздо более мощную, это "Союз-5" с двигателем РД-171МВ на первой ступени. Но одновременно в той же самой размерности мы делаем и ракету "Союз-6", мы эти планы представили президенту в пятницу и начинаем работу", - сказал Рогозин.

Он отметил, что "Союз-6" - ракета среднего класса, которая сможет выводить на низкую опорную орбиту 9,3 тонны полезной нагрузки.

"Думаем, что в рамках совместного российско-казахстанского проекта мы отработаем с одной стартовой позиции сразу две ракеты", - сказал глава Роскосмоса.

Он пояснил, что "Союз-5" становится прототипом первой ступени создаваемой в России ракеты сверхтяжёлого класса, а "Союз-6" - прототипом второй ступени центрально блока.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
РД-170
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-5 РН
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