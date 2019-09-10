Рогозин надеется на создание "Калашниковым" катера для возможного спасения экипажа будущего космического корабля "Орёл"

Химки. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Роскосмос ждет от концерна "Калашников" проект создания быстроходного катера для эвакуации экипажа создаваемого пилотируемого корабля "Орел" (бывший корабль "Федерация), сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Трасса спасения создаваемого корабля "Орёл" проходит над Тихим океаном. Нам необходимы средства оперативной доставки к кораблю в случае нештатной ситуации. Не исключаю, что концерн "Калашников" представит свои предложения по быстроходному катеру для эвакуации экипажа", - сказал он журналистам в понедельник.

Концерн "Калашников" - разработчик и производитель стрелкового и спортивного оружия. Концерн также занимается разработкой робототехнических комплексов и катеров. В состав концерна входит АО "Судостроительный завод "Вымпел", который серийно производит боевые ракетные и патрульные катера, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда.

В прошлую пятницу Рогозин сказал, что новый российский пилотируемый корабль, ранее называвшийся "Федерацией", получил название "Орел".

"Мы сегодня долго обсуждали вопрос использования космодрома Восточный для начала лётных испытаний нового пилотируемого транспортного корабля. Это опытно-конструкторская работа "Федерация". Название корабля вам скажу. Название - "Орел". Название первого военного парусного корабля, который ещё Алексеем Михайловичем Романовым был построен. Впервые там был использован российский триколор", - сказал Рогозин.

Рогозин сказал, что испытательные пуски корабля будут осуществляться с ракеты-носителя "Ангара".

"Корабль полетит с "Ангары". Здесь, с Восточного, в 2023 году. Сначала это будет беспилотный тестовый полет корабля без стыковки с МКС. В 2024 году со стыковкой с МКС и с 2025 года здесь начнётся пилотируемая программа на этом корабле", - сообщил он.

"В 2028 году здесь должна быть построена третья очередь космодрома Восточный. Это ракета сверхтяжелого класса. Стартовый стол для нее. Тогда уже штатная работа нового корабля, который будет испытан на "Ангаре", начнётся на ракете сверхтяжелого класса. Это покорение дальнего космоса", - добавил глава госкорпорации.

Разработку в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация" ведет РКК "Энергия".

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.