Пентагон проводит учения по слаживанию войск для противостояния с Россией и Китаем

Осенью Пентагон проведет серию учений, посвященных противостоянию Китаю и России. Об этом сообщает портал Defense News.

Источник изображения: Минобороны США

Министерство обороны США запланировало на октябрь и ноябрь целый ряд военных учений под руководством Объединенного комитета начальников штабов. Предполагается, что в ходе тактических игр Пентагон даст оценку эффективности планов боевых действий против КНР и Российской Федерации.

Первоочередной задачей учений Global Integrated Wargame станут системы межвойсковых коммуникаций и проверка связанного с ними нового оборудования. В частности, перспективные каналы связи должны позволить объединить войсковые подразделения в единую сеть, ведущую обмен данными без дополнительных посредников. Такой подход должен помочь сократить время реакции на события и повысить информированность войск о поле боя, а также снизить потери от т.н. "дружественного огня".

США не готовы воевать с равным противником

Одной из основных проблем, которые видит перед собой Пентагон, является то, что в последние два десятилетия основным противником США в войнах были партизанские и повстанческие соединения, и войска ориентированы на борьбу с противником, технологически существенно уступающему американцам. В свою очередь, Россия и Китай показали себя как страны, способные вести сложную и высокоинтенсивную сетецентрическую войну на высоком техническом уровне. По ряду позиций (например, в сфере гиперзвукового вооружения и систем ПВО) Москва и Пекин находятся впереди США.

Когда именно это показал Китай, не сообщается.

Нам сейчас остро не хватает концептуального видения взаимодействия различных родов наших войск в схватке с равным по силе противником.

- цитирует DefenseNews слова Эрика Уэсли, директора Центра совершенствования боевых навыков Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Комментируя ситуацию Уэсли отмечает, что коренным образом изменился темп боевых действий. Кроме того, возросла сложность взаимодействия различных родов войск при том, что потребность в эффективных коммуникациях в этой сфере ощущается как никогда. Американский генерал подчеркивает, что с случае войны с КНР или Россией, они будут характеризоваться "сверхвысокой активностью".

Не хватает коммуникации

На текущий момент Пентагон наблюдает серьезную проблему, ограничивающую возможность войск вести взаимодействие в режиме реального времени. Она частично является "индустриальной". К примеру, несмотря на то что истребители пятого поколения F-22 и F-35 выпускаются одним производителем, их системы связи не могут коммуницировать и осуществлять обмен информацией друг с другом.

Американские генералы отмечают, что на сегодняшний день существует острая стратегическая необходимость в согласовании действий в режиме реального времени.