Доля бронетехники в общем балансе мировой торговли оружием имеет тенденцию к увеличению

ЦАМТО, 9 сентября. К Дню танкиста, который ежегодно отмечается в ВС РФ во второе воскресенье сентября, ЦАМТО публикует статистические данные по мировому экспорту бронетехники в четырех категориях.

Это основные боевые танки, боевые бронированные машины, бронеавтомобили и бронемашины класса MRAP.

Мировой рынок бронетехники в 2010-2017 гг.

В период 2010-2017 гг. объем мировых поставок бронетехники оценивается в сумму 48,610 млрд. долл., что составляет 9,0% от объема продаж всех категорий вооружений С этом объемом категория бронетехника занимает пятое место после авиатехники, вертолетов, военно-морской техники и средств ПВО.

Максимальный объем продаж был зафиксирован в 2016 году – 7,659 млрд. долл., минимальный показатель имел место в 2014 году – 4,905 млрд. долл.

Доля бронетехники в общем балансе мировой торговли оружием в рассматриваемый период колебалась в пределах от 6,1% в 2017 году до 12,4% в 2010 году.

Лидером продаж в сегменте бронетанковой техники являются боевые бронированные машины (ББМ) – 18,766 млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что составляет 38,60% от общего объема продаж в данном сегменте. Наибольший объем поставок ББМ за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2016 год – 3,490 млрд. долл., минимальный – на 2011 год – 1,608 млрд. долл.

Второе место в сегменте бронетехники с очень близким показателем к ББМ занимают основные боевые танки (ОБТ) – 18,303 млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что составляет 37,65% от общего объема продаж в данном сегменте. Наибольший объем поставок ОБТ за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2012 год – 3,118 млрд. долл., минимальный – на 2014 год (1,414 млрд. долл.).

Третье место в сегменте бронетехники занимают бронеавтомобили – 7,123 млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что составляет 14,65% от общего объема продаж бронетехники. Наибольший объем поставок бронеавтомобилей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 1,276 млрд. долл., минимальный – на 2015 год – 576 млн. долл.

Четвертое место в сегменте бронетехники занимают бронемашины класса MRAP – 4,418 млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что составляет 9,09% от общего объема продаж бронетехники. Наибольший объем поставок бронемашин класса MRAP за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2015 год – 1,255 млрд. долл., минимальный – на 2012 год – 174,3 млн. долл.

Прогноз мирового рынка бронетехники в 2018-2021 гг.

В 2018-2021 гг. объем мирового экспорта бронетехники составит 36,572 млрд. долл. (9,5% от прогнозируемого объема продаж всех типов ВиВТ). С этим показателем категория "бронетехника" переместится на четвертую позицию в рейтинге, обойдя по стоимостному объему продаж категорию средства ПВО.

Для сравнения: в 2010-2017 гг. категория "бронетехника" занимала пятое место с объемом продаж в сумме 48,610 млрд. долл. (9,0% рынка за весь 8-летний период, в том числе 23,882 млрд. долл. в 2014-2017 гг. и 24,728 млрд. долл. в 2010-2013 гг.). В 2018-2021 гг. долевой объем продаж бронетехники в общем объеме мирового экспорта ВиВТ возрастет на 0,5%.

В расчет включены поставки новой бронетехники (ОБТ, ББМ, бронеавтомобили и бронемашины класса MRAP), лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке объем экспорта бронетехники в 2018 году составит, по оценке ЦАМТО, 8,480 млрд. долл. (9,2% в общем балансе мировых продаж), в 2019 году – 8,022 млрд. долл. (8,8%), в 2020 году – 8,760 млрд. долл. (9,5%), в 2021 году – 11,311 млрд. долл. (10,4%).

Лидерство по объему продаж в сегменте бронетехники в 2018-2021 гг. сохранят боевые бронированные машины – 22,703 млрд. долл., что составляет 62,08% от общего прогнозируемого объема продаж бронетехники в 2018-2021 гг. По годам объем экспорта ББМ (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) прогнозируется следующим образом: 4,610 млрд. долл. в 2018 году, 5,051 млрд. долл. в 2019 году, 5,575 млрд. долл. в 2020 году и 7,467 млрд. долл. в 2021 году.

Второе место в сегменте бронетехники по стоимости поставок в 2018-2021 гг. займут основные боевые танки (ОБТ) – 8,777 млрд. долл. (24,0% в общем балансе поставок бронетехники). По годам объем экспорта в данной категории прогнозируется следующим образом: 1,946 млрд. долл. в 2018 году, 1,678 млрд. долл. в 2019 году, 2,330 млрд. долл. в 2020 году и 2,824 млрд. долл. в 2021 году.

Третье место занимают бронемашины класса MRAP – 2,872 млрд. долл. в 2018-2021 гг. (7,85% в общем балансе поставок бронетехники). По годам объем экспорта бронемашин класса MRAP прогнозируется в объемах: 1,477 млрд. долл. в 2018 году, 730 млн. долл. в 2019 году, 331 млн. долл. в 2020 году и 334,5 млн. долл. в 2021 году.

Четвертое место занимают бронеавтомобили – 2,219 млрд. долл. в 2018-2021 гг. (6,07% в общем балансе поставок бронетехники). По годам объем экспорта бронеавтомобилей прогнозируется в объемах: 447 млн. долл. в 2018 году, 563 млн. долл. в 2019 году, 523,5 млн. долл. в 2020 году и 686 млн. долл. в 2021 году.

Следует отметить, что категории "бронеавтомобили" и "бронемашины класса MRAP" являются наиболее "динамичными" сегментами мирового рынка среди всех категорий бронетехники. В связи со спецификой изготовления, от момента заключения контракта до фактической поставки требуется относительно небольшое время. Поэтому в данных сегментах следует ожидать существенного увеличения объемов продаж до 2021 года за счет заключения новых контрактов с небольшими сроками исполнения. Кроме того, большое количество бронемашин передается из состава контингентов ВС США в Ираке и Афганистане, что также даст существенную прибавку в данных сегментах.