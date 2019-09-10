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10.09.2019
ЦАМТО

До 2020 года соединения ПГРК "Ярс" будут полностью укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей

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Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 9 сентября. До 2020 года соединения ПГРК РВСН планируется полностью укомплектовать уникальными, не имеющими аналогов тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса "Ярс".

При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных агрегатов новейшего комплекса.

Современные кабины тренажерных комплексов для механиков-водителей ПГРК практически не отличаются от настоящих. Дорожная или боевая обстановка проецируется на три больших экрана. Кабина ракетоносца расположена в двух метрах над землей на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от обстановки. Внутри верхняя панель приборов повторяет реальную, а вместо боковых – мониторы: левый отражает технические характеристики, правый – передает изображение с камеры заднего вида. Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ПГРК
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