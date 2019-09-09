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09.09.2019
Интерфакс-АВН

Талибы пригрозили США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров

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Боевики пакистанского «Талибана»
Боевики пакистанского «Талибана».
Источник изображения: AP Photo, Ishtiaq Mahsud, File

Дубай. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Американцы в Афганистане понесут еще более значительные потери, чем сейчас, из-за отказа от переговоров, заявил представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид в воскресенье.

"Американцы пострадают более, чем кто бы то ни было, за отказ от переговоров", - говорится в распространенном заявлении "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ).

По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы. На 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
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