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09.09.2019
ТАСС

Борисов заявил, что Россия поставит Индии комплексы С-400 строго по графику

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам вице-премьера, поставки осуществят в течение 18-19 месяцев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия поставит Индии комплексы С-400 в течение 18-19 месяцев, а индийская сторона уже проавансировала контракт. С таким заявлением он выступил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"[Контракт] проавансирован, и в строгом соответствии с графиком все будет поставлено. Там, по-моему, около 19-18 месяцев", - сказал вице-премьер о сроках реализации договора на поставку С-400 Индии.

Ранее Россия и Индия решили вопрос с выплатой индийской стороной аванса по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Как сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), контракт на них будет выполняться в соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными документами.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 в 2015 году. Контракт на поставку стоимостью $5,43 млрд был подписан в 2018 году. Это вызвало недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "ворчун") - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Разрабатывалась в НПО "Алмаз" с середины 1980-х годов, генеральный конструктор - Александр Леманский. Россия подписала контракты на поставку этих систем также с Китаем (первый заказчик) и Турцией.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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