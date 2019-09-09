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09.09.2019
РИА Новости

Корабли Балтфлота впервые примут участие в учении "Индра-2019"

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Ракетный катер "Чувашия"
Ракетный катер "Чувашия" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Балтийского флота впервые примет участие в российско-индийском учении "Индра-2019", сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

Он отметил, что представители Балтийского флота под руководством начальника управления боевой подготовки Балтфлота капитана первого ранга Валерия Хоруна приняли участие в конференции по планированию учения "Индра-2019", которая состоялась в индийском Дели. Участники обсудили организацию и планы проведения учения и подписали протокол конференции.

"В соответствии с планом международной деятельности Минобороны России в этом году к участию в морской части учения "Индра-2019" впервые привлекается отряд боевых кораблей Балтийского флота. Морская часть российско-индийского учения "Индра-2019" пройдет с 10 по 19 декабря 2019 года в акватории Индийского океана", - сказал Мартов.

Представитель Балтфлота добавил, что детальная программа морской части учения будет проработана в ходе заключительной планирующей конференции, которая пройдет в ноябре этого года.

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Индия
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Компании
Минoбороны РФ
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Военные учения
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