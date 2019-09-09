Борисов заявил, что верфь "Звезда" к 2023 году превзойдет по мощности все предприятия ОСК

Вице-премьер сообщил, что завод сможет перерабатывать 330 тыс. т металла

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мощность судоверфи "Звезда" к 2023 году превысит мощности всех предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), заявил в субботу в интервью телеканалу "Россия-1" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Первая очередь (строительства судоверфи "Звезда" - прим. ТАСС) - 2019 год, вторая очередь - 2023 год. Судостроительные заводы обычно мерят в тоннах переработки металла. Первая очередь позволит перерабатывать 90 тыс. т металла, вторая - 240 тыс., и так в сумме 330 тыс. т металла", - сказал Борисов.

"Чтобы вам сравнить: все существующие мощности предприятий ОСК меньше этой суммы. Включая Питер, "Севмаш" и другие заводы. Этот один завод будет перерабатывать металла больше", - отметил вице-премьер.

Он также напомнил, что на верфи "Звезда" планируется строительство трех атомоходов проекта 10510 "Лидер", которые задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Как ранее сообщил глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, Росатом рассчитывает заключить контракт на строительство ледокола "Лидер" не позже первого полугодия 2020 года.

"Звезда" - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Производственная программа судостроительного комплекса "Звезда" разработана до 2035 года исходя из потребностей основных заказчиков и возможностей верфи. Портфель заказов насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов. На сегодняшний день в портфеле заказов ССК "Звезда" 39 судов, а с учетом опционов - 59. Якорным заказчиком является "Роснефть".