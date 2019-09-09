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09.09.2019
Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона видит угрозу для Европы со стороны России и Китая

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Марк Эспер
Марк Эспер.
Источник изображения: REUTERS/Yuri Gripas

Париж. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Марк Эспер в субботу предупредил страны Европы об угрозе, которые представляют для них России и Китая, и отметил, что именно эти две страны являют собой главный вызов для США, разрабатывающих оборонную стратегию на ближайшие годы.

Западные СМИ отмечают, что соответствующие заявления Эспер сделал в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли.

"Китай добивается приобретения влияния в мире и в Европе, многими средствами, которые идут в разрез с интересами европейских государств", - заявил, в частности, Эспер.

По его словам, странам, усиливающим зависимость от китайских инвестиций и торговли, становится тяжелее действовать вразрез с планами Пекина.

В то же время Эспер отказался утверждать, что смещение Вашингтоном фокуса внимания на РФ и КНР будет означать снижение американского военного присутствия в Африке. При этом СМИ напоминают, что на этом континенте, в рамках борьбы с исламисткими боевиками, действуют примерно 4,5 тыс. французских военнослужащих, причем ранее Париж, для выполнения своих целей, неоднократно добивался от Вашингтона помощи в форме предоставления разведданных и ударов с беспилотников.

Накануне Эспер, выступая в Королевском Объединённом институте оборонных исследований в Лондоне, заявлял, что западным странам следует прикладывать больше усилий для противостояния попыткам Китая и России подорвать международный порядок.

Эспер раскритиковал Россию за то, что он назвал "агрессией в Европе": нестабильность на востоке Украины и присоединение Крыма в 2014 году. По его словам, вероятно, на российских ракетах наземного базирования, нацеленных на Европу, установлены ядерные боеголовки.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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