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09.09.2019
Военное обозрение

В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо

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В рубрике "Чтиво выходного дня" представляем материал об обсуждении в Германии "устаревшей" военной формы военнослужащих бундесвера.

Источник изображения: Минобороны Германии

В партии ХДС (Христианско-демократический союз) ведущий эксперт по обороне Хеннинг Отте заявил, что существующая военная форма перестала соответствовать современным представлениям дизайна.

Отте считает, что необходимо немедленно подключить ведущих дизайнеров к созданию нового образа немецких военных. Из заявления представителя ХДС:

Бундесверу нужен современный парадный костюм. Это должна быть не просто форма, а самый современный костюм, в котором военнослужащие будут представать на публике. Нашим военным самим должна нравиться дизайнерская парадная форма, в которую они облачатся. Форма должна стать "умной", а солдат должен в ней выглядеть шикарно и лихо (нем. - schick und schneidig).

Источник изображения: Минобороны Германии

Отте отмечает, что сегодняшняя парадная форма в немецкой армии потеряла популярность, так как "морально устарела".

Источник изображения: Минобороны Германии

По словам военного эксперта, к созданию нового "парадного костюма" необходимо подключить и историков, которые бы помогли дизайнерам учесть немецкие военные традиции. Интересно, какой период военных традиций Германии собираются брать за основу? Случаем не 1933-1945?..

Отте:

Новая форма должна быть такой, чтобы солдаты были уверены в себе, а мы были бы уверены в них.

Значит ли это, что сегодня в Германии армия в себе не уверена, а страна не уверена в своей армии?..

Источник изображения: Минобороны Германии

Как пишет Die Welt, в то же самое время в ФРГ затягивается выполнение программы по смене армейских ботинок для военнослужащих. Полностью "переобуют" немецких солдат и офицеров в "умную" обувь не ранее 2022 года, хотя изначально обещали до конца 2019.

Для справки: на всех фото - парадная форма нынешнего образца.

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Страны
Германия
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