В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике "Чтиво выходного дня" представляем материал об обсуждении в Германии "устаревшей" военной формы военнослужащих бундесвера.
Источник изображения: Минобороны Германии
В партии ХДС (Христианско-демократический союз) ведущий эксперт по обороне Хеннинг Отте заявил, что существующая военная форма перестала соответствовать современным представлениям дизайна.
Отте считает, что необходимо немедленно подключить ведущих дизайнеров к созданию нового образа немецких военных. Из заявления представителя ХДС:
Бундесверу нужен современный парадный костюм. Это должна быть не просто форма, а самый современный костюм, в котором военнослужащие будут представать на публике. Нашим военным самим должна нравиться дизайнерская парадная форма, в которую они облачатся. Форма должна стать "умной", а солдат должен в ней выглядеть шикарно и лихо (нем. - schick und schneidig).
Источник изображения: Минобороны Германии
Отте отмечает, что сегодняшняя парадная форма в немецкой армии потеряла популярность, так как "морально устарела".
Источник изображения: Минобороны Германии
По словам военного эксперта, к созданию нового "парадного костюма" необходимо подключить и историков, которые бы помогли дизайнерам учесть немецкие военные традиции. Интересно, какой период военных традиций Германии собираются брать за основу? Случаем не 1933-1945?..
Отте:
Новая форма должна быть такой, чтобы солдаты были уверены в себе, а мы были бы уверены в них.
Значит ли это, что сегодня в Германии армия в себе не уверена, а страна не уверена в своей армии?..
Источник изображения: Минобороны Германии
Как пишет Die Welt, в то же самое время в ФРГ затягивается выполнение программы по смене армейских ботинок для военнослужащих. Полностью "переобуют" немецких солдат и офицеров в "умную" обувь не ранее 2022 года, хотя изначально обещали до конца 2019.
Для справки: на всех фото - парадная форма нынешнего образца.
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