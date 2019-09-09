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09.09.2019
Интерфакс-АВН

Иран в рамках 3-го этапа сокращения обязательств по СВПД отказывается от ограничений в научно-исследовательской деятельности в ядерной сфере

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран полностью снимает любые ограничения на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере, в рамках сокращения исполняемых им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил на пресс-конференции представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

"Иран отменил любые ограничения на научно-исследовательские работы, предусматривавшиеся ядерным соглашением 2015 года", - приводят его слова региональные СМИ в субботу.

При этом он подтвердил, что Иран начал выполнение данных мер уже в пятницу.

Кроме этого, Камалванди заявил о готовности Ирана довести уровень обогащения урана до 20% и выше.

По его словам, Иран намерен накапливать запасы обогащенного урана, и не собирается ограничиваться впредь лимитом в 300 кг, который был ранее установлен СВПД.

Камалванди также обвинил страны Европы в том, что из-за их неспособности исполнять свои обязанности по СВПД Ирану пришлось прибегнуть к 3-му этапу сокращения объема собственных обязательств.

"После заключения ядерного соглашения, мы столкнулись с массой лжи, а США объявили о выходе (из сделки - ИФ)", - отметил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
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