Для новой ракеты Роскосмос намерен использовать старый двигатель РД-180

Двигатель РД-180 будет использован при создании ракеты среднего класса нового поколения "Союз-6". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы будем создавать еще одну ракету, ракету среднего класса "Союз-6", которая будет летать на основе двигателя РД-180, - отметил он. - Это выход из ситуации, когда американцы, если прекращают закупки этого двигателя для своих нужд, чтоб мы не потеряли уникальную машину, уникальный мотор". По словам главы Роскосмоса, этот двигатель совершил 85 безаварийных полетов и адаптирован под пилотируемые пуски. Рогозин подчеркнул, что "Союз-6" планируется создать на базе ракеты "Союз-5".

Он добавил, что в планах госкорпорации - освоение метановых технологий, которые позволят начать разработку технологий многоразового использования.