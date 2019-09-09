Рогозин: Путин не поддержал идею Борисова привлечь военных к строительству Восточного

Глава Роскосмоса добавил, что президент поддержал позицию госкорпорации

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера Юрия Борисова привлечь к строительству второй очереди космодрома Восточный Военную публично-правовую компанию. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Да, президент от этой идеи отказался, - сообщил Рогозин. - Президент поддержал позицию Роскосмоса, что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей". Глава Роскосмоса уточнил, что этот вопрос на состоявшемся совещании подробно обсуждался. При этом Рогозин не поделился подробностями.

Оснований для смены подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный нет, отметил глава Роскосмоса. "Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств", - добавил Рогозин. По его словам, сейчас на объекте работают 615 специалистов, которые ведут заливку бетона. К концу сентября на космодроме будут заняты уже 2,2 тыс. сотрудников, а к лету следующего года - до 5 тыс. человек. "Никаких схем, никаких промежуточных [фирм]-"прокладок" не будет", - заверил он. По словам Рогозина, Роскосмос будет тщательно контролировать работу подрядчика.

Он добавил, что Путин счел необходимым продолжение работы Роскосмоса в качестве заказчика строительства второй очереди космодрома. "Безусловно, сейчас нужно создать новую правовую основу для такого рода стройки, потому что это огромный стратегически важный объект", - добавил он. По его словам, для строительства космодрома нужно создать специальные условия.

Рогозин также сообщил, что Путин одобрил "идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения". По словам Рогозина, совещание было крайне важным для Роскосмоса, так как на нем обсуждались вопросы, над которыми длительное время работала госкорпорация. Позже они обсуждались Наблюдательным советом Роскосмоса. Также эти вопросы обсуждались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Опережение сроков

Глава Роскосмоса добавил, что временной задел при строительстве одного из объектов второй очереди космодрома Восточный составляет 1,5 месяца. "На полтора месяца идет опережение по так называемой семерке, одному из объектов стартового стола, - сказал Рогозин. - Мы начали по нему работу раньше срока". Глава Роскосмоса добавил, что на этом объекте есть задел по количеству необходимых строителей. Однако, по его оценке, это опережение небольшое.

"Полтора месяца - это, считайте, ничто. Оно может быть съедено любыми капризами [погоды], - сказал он. - Кто мог знать, что июль на космодроме Восточный, который считается одной из самых солнечных точек в стране, где более 310 солнечных дней в году, у нас будет, как говорится без продыха и без просыха". Глава Роскосмоса рассказал, что строители готовы были поддаться панике, потому что котлован начал заполняться водой. "Поэтому такого рода форс-мажоры могут быть, но чтобы их избегать необходимо иметь запас прочности в графике, который должен сместиться влево", - подчеркнул Рогозин.

Он напомнил, что на данный момент планы таковы: на конец 2022 года должна быть достигнута полная строительная готовность на объектах космодрома и параллельно должны быть развернуты работы по установке технологического оборудования. После чего, по его словам, должны быть произведены комплексные автономные испытания, с тем, чтобы в августе 2023 года был осуществлен первый полет ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный.

Глава Роскосмоса также не исключил возможности более раннего начала строительства третьей очереди. "Возможно, нам потребуется раньше начать третью очередь, по крайней мере, если мы получаем "отработанную" на Байконуре ракету "Союз-5" и ракету "Союз-6" в классе близком к "Союзу-2", которая пойдет на замену, то надо с точки зрения технологического резервирования создавать стол здесь. То есть будет еще один стартовый стол", - пояснил Рогозин. Он также добавил, что создание этих объектов на Восточном очень важно, потому что ракета "Союз-6" с двигателем РД-180 является прототипом второй ступени ракеты сверхтяжелого класса, ракета "Союз-5" с двигателем РД-171МВ является прототипом бокового блока первой ступени ракеты-носителя сверхтяжелого класса. "То есть, создавая ракеты-носители "Союз-5", "Союз-6", мы фактически до 2028 года и первую, и вторую ступень ракеты сверхтяжелого класса создаем", - сказал Рогозин.