Первая ракета "Ангара" будет поставлена на космодром "Восточный" в 2022 году - гендиректор Центра им.Хруничева

Космодром "Восточный". 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Гендиректор Центра им.Хруничева Алексей Варочко сообщил, что первая ракета "Ангара" будет поставлена на космодром "Восточный" в 2022 году.

"Сейчас запущено, идет изготовление на омской площадке", - сказал Варочко в пятницу в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным ряда объектов первой очереди космодрома "Восточный".

Ранее Путин поинтересовался, когда планируется первый пуск с нового стартового стола под ракету "Ангара". Представители "Роскосмоса" напомнили, что по планам это должно произойти в августе 2023 года.

Космический ракетный комплекс "Ангара" (КРК) предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М"), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинспектировал ход изготовления ракет-носителей "Ангара" на омском производственном объединении "Полет" - филиале АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева".

"Для нас "Ангара" - важнейшая ракета, она должна заменить в тяжелом классе "Протон", который в силу ограничений, вводимых Казахстаном с 2025 года, не должна летать на Байконуре", - сказал тогда Рогозин журналистам.