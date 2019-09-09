Путин считает, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число точек роста Дальнего Востока

Космодром Восточный (Амурская область). 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Космодром Восточный и строящийся неподалёку город Циолковский должны способствовать укреплению кадрового потенциала Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отдельно остановимся на такой важной теме, как социальная инфраструктура вокруг космодрома. Мы неоднократно говорили о том, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число точек роста Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.