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09.09.2019
Интерфакс-АВН

Путин считает, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число точек роста Дальнего Востока

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС,архив

Космодром Восточный (Амурская область). 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Космодром Восточный и строящийся неподалёку город Циолковский должны способствовать укреплению кадрового потенциала Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отдельно остановимся на такой важной теме, как социальная инфраструктура вокруг космодрома. Мы неоднократно говорили о том, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число точек роста Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
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