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09.09.2019
ТАСС

В Анапе запустят производство микроспутников для вооруженных сил РФ в 2020 году

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Спутники Земли
Спутники Земли.
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Устройства будут практически незаметны и менее уязвимы при использовании противоспутникового оружия возможными противниками по сравнению с аналогами

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Микроспутники для защищенной телерадиосвязи, дистанционного зондирования Земли, определения геолокационных данных и других нужд вооруженных сил РФ и ведомств начнут производить в 2020 году в Анапе. Такое решение принято по итогам проведения школы инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России "Техноспецназ-2019", сообщили журналистам в ДОСААФ России в пятницу.

"Союз молодых инженеров России планирует организовать производство микроспутников двойного назначения на новой научно-производственной площадке в Анапе. Начало производства микроспутников запланировано на 2020 год. Микроспутники предназначены для обеспечения защищенной телерадиосвязи в интересах Вооруженных сил и иных силовых структур Российской Федерации, дистанционного зондирования Земли, а также обеспечения геолокационных данных для наиболее эффективного применения высокоточного оружия Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России", - говорится в сообщении ДОСААФ.

Уточняется, что такое решение озвучено председателем Союза молодых инженеров России Евгением Мирошниченко. По его словам, эти микроспутники будут максимально малозаметны и менее уязвимы при использовании противоспутникового оружия потенциальными противниками, это повышает их конкурентоспособность на рынке вооружений. Также на мероприятии предприятия отечественной космической отрасли выразили заинтересованность в привлечении молодых специалистов к разработке новых цифровых продуктов на основе данных, получаемых с российских орбитальных спутников.

"Техноспецназ-2019" впервые за пятилетнюю историю проходит в Анапе, до этого он проводился в Крыму. Молодые инженеры оборонно-промышленного комплекса из разных регионов РФ представили новые разработки, среди которых были робот-полиграф, робот-космонавт и робот-сапер. Мероприятие стартовало в Анапе во вторник и завершается сегодня.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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