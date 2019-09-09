Пакистан намерен закупить у Египта партию списанных истребителей "Мираж-5"

Министерство обороны Пакистана намерено выкупить у Египта снятые с вооружения истребители "Мираж-5". Как сообщает ЦАМТО, стороны планируют заключить контракт на передачу пакистанским ВВС 36 истребителей данного типа.

Источник изображения: ВВС Пакистана

Пакистан и Египет практически договорились о закупке Исламабадом партии самолетов "Мираж-5", выведенных из состава египетских ВВС по причине замены более новыми моделями истребителей. Данным приобретением Министерство обороны Пакистана планирует усилить парк реактивной истребительной авиации, стоящей на вооружении собственных ВВС. Поскольку предлагаемые Египтом самолеты уже не эксплуатируются, Пакистану придется провести их ремонт с доведением до летной готовности.

Как сообщают пакистанские СМИ, египетские "Мираж-5" оборудованы нашлемными дисплеями, контейнерами с разведывательным оборудованием и могут применяться в ночное время суток. Однако все они будут усовершенствованны по программе модернизации, которая уже применялась Пакистаном для обновления имеющегося парка истребителей "Мираж-3/5", стоящих на вооружении ВВС страны. В ходе модернизации на самолеты устанавливается итальянская РЛС и другая электроника. Модернизация проводится на предприятии по восстановлению самолетов "Мираж", созданном ВВС Пакистана в 1978 году.

Необходимо отметить, что самолеты "Мираж" стоят на вооружении пакистанских ВВС последние пятьдесят лет. Несмотря на поставки китайских JF-17, Военно-воздушные силы страны не планируются отказываться от проверенного временем истребителя. Всего за пять десятилетий Пакистан закупил около 150 истребителей "Мираж-3/5".

Dassault Mirage 5 (Мираж 5) — французский многоцелевой истребитель, разработанный фирмой Dassault Aviation в 1960-хх годах. В различных модификациях поставлялся в 11 стран мира. Истребитель в значительной степени унифицирован с моделью Mirage 3 и имеет аналогичную конструкцию, отличающуюся размерами. Также Mirage 5 оснащается более простым оборудованием и лишен комплекса РЛС. Способен нести до 4 тонн нагрузки или дополнительные подвесные топливные баки, имеет 7 точек подвески.