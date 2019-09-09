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09.09.2019
Интерфакс-АВН

Зенитчики ЮВО в Астраханской области отработали пуски ракет из ЗРК С-400

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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Ростов-на-Дону. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Зенитчики Южного военного округа из Абхазии в рамках завершения учения с боевыми стрельбами отработали на астраханском полигоне уничтожение целей условного противника, выполнив пуски ракет из Зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"В ходе учения стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в движении с коротких остановок по ракетам-мишеням, позволяющим смоделировать реальную боевую обстановку, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на различных высотах, а также тактические авиационные и зенитные ракеты противника", - сказал собеседник агентства.

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Страны
Абхазия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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