Зенитчики ЮВО в Астраханской области отработали пуски ракет из ЗРК С-400

Ростов-на-Дону. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Зенитчики Южного военного округа из Абхазии в рамках завершения учения с боевыми стрельбами отработали на астраханском полигоне уничтожение целей условного противника, выполнив пуски ракет из Зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"В ходе учения стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в движении с коротких остановок по ракетам-мишеням, позволяющим смоделировать реальную боевую обстановку, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на различных высотах, а также тактические авиационные и зенитные ракеты противника", - сказал собеседник агентства.