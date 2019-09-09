Войти
09.09.2019
Интерфакс-АВН

Задержанный в Италии Коршунов подозревается в краже данных для модернизации российских двигателей ПД-14 - Минюст США

290
0
0
Авиационный двигатель ПД-14
Авиационный двигатель ПД-14.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Вашингтон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Задержанный в Италии сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов и гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки обвиняются в сговоре с целью хищения коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14.

"Бьянки от имени Коршунова нанял сотрудников 1-3, чтобы оценить конструкцию существующих редукторов для двигателей ПД-14 и написать отчет, в котором предлагались бы возможные улучшения для разработки более эффективной конструкции", - отмечается в обвинительном заключении, распространенном в четверг американским Минюстом.

В ходе консультаций сотрудники для создания технического отчета якобы использовали коммерческую тайну, принадлежащую GE Aviation - одному из ведущих мировых поставщиков авиационных двигателей, штаб-квартира которого находится в Южном округе штата Огайо.

В феврале нанятые сотрудники, как утверждается в заключении, представили заказчику подготовленный отчет, в котором "изложили свои рекомендации относительно конструкции редуктора для ПД-14".

В обвинительном заключении говорится, что Коршунов организовал и оплатил сотрудникам встречу с ним в июне 2013 года на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже, а в 2014 году в Милане для обсуждения и пересмотра технического отчета.

В документе говорится, что, "Коршунов работал в Объединенной двигателестроительной корпорации, в состав которой входит дочерняя компания "Авиадвигатель", которая в сентябре 2018 года была занесена в санкционный список министерства торговли США за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики США".

Отмечается, что Бьянки был директором итальянской дочерней компании GE Aviation. Работая в дочерней компании, Бьянки отвечал за бизнес в Китае, России и Азии.

После ухода из дочерней компании, Бьянки пошел работать в компанию под названием Aernova в Италии.

У Aernova и "Авиадвигателя" был контракт во время предполагаемого сговора.

Согласно документу, обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены еще 21 августа, однако Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

"Сговор и попытка кражи коммерческой тайны карается до 10 лет тюрьмы", - отмечается в пресс-релизе Минюста.

Как стало известно ранее в четверг, сотрудник ОДК по фамилии Коршунов задержан в Италии по запросу США.

Согласно сайту ОДК, Александр Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации. Окончил Московский энергетический институт и Дипломатическую академию МИД СССР. Работал в МИД РФ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Китай
Россия
США
Продукция
Ан-30
ПД-14
Компании
Авиадвигатель
МЭИ
ОДК УК
Похожие новости
09.09.2019
Украл секреты США? Российский топ-менеджер задержан в Италии
05.08.2016
Юрий Слюсарь о проектах ОАК
04.09.2015
Минпромторг хочет наладить экспорт авиадвигателей к 2018 году
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
29.01.2010
Мы должны предугадывать рынок, а не догонять его
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор