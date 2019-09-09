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09.09.2019
ЦАМТО

Узбекистан после долгого перерыва присоединился к учению Объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество"

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Вооруженные силы Узбекистана
Вооруженные силы Узбекистана.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 6 сентября. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров отметил хорошую и слаженную работу подразделений ПВО Республики Узбекистан, которая долго не принимала участия в учениях Объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество".

"Войска противовоздушной обороны и Военно-воздушные силы Вооруженных сил Узбекистана впервые за достаточно длительный период времени приняли участие в совместном учении "Боевое содружество". Отмечаю хорошую и слаженную работу боевых расчетов войск ПВО республики", – цитирует замглавы российского военного ведомства Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что "в ходе подготовки и проведения учения были уничтожены все мишени, выделенные подразделению ПВО Узбекистана".

В свою очередь, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что к учениям в этом году привлечены два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС от Армении, пять самолетов Як-130 и два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС от Белоруссии, по одному зенитному ракетному дивизиону "Печора-2М" от Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

"От Российской Федерации задействованы 16 самолетов Су-27, Су-30 и Су-35, десять Су-34, десять Су-25СМ, шесть МиГ-29, восемь Су-24МР, четыре Ту-22М3 и два зенитных ракетных дивизиона С-400", – рассказал Ю.Грехов.

Он также сообщил, что второй эпизод учения пройдет с 9 по 13 сентября на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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