Феникс (Китай): США хотят завести Россию в тупик, но у России есть "проверенное оружие"

Китайские эксперты отмечают, что за последние годы Россия активно усиливает свою армию и вооружение. Об этом свидетельствуют недавние учения на Камчатке, в ходе которых истребители-перехватчики МиГ-31БМ провели воздушный бой в стратосфере. Что этим хотела показать Россия? Свои собственные идеи, считает "Феникс", а также то, что сходить с дистанции она не собирается.

Российский телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором истребители-перехватчики МиГ-31БМ провели тренировочный полет на высоте 20 тысяч метров. В ходе полета они неоднократно выходили в стратосферу. В чем заключалась цель проведения Россией этих воздушно-боевых учений и что страна хотела этим сказать?

Эксперт по международным вопросам Цзян И считает, что за последние годы для российской армии стало нормой усиливать ВКС. В этой связи стоит обратить внимание на два важных момента. Во-первых, учения проходили на Камчатке. Это не означает, что у России нет самолетов МиГ-31 в западной ее части, просто все уже привыкли к противостоянию Россия-НАТО и забыли про стратегическое присутствие и интересы страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). По мнению самой России, несмотря на то, что в АТР нет блока, схожего с НАТО, там есть военные союзы, заключенные США с Японией и Южной Кореей, которые представляют угрозу для безопасности России и оказывают на нее невидимое давление.

Другой весьма важной причиной стало то, что Дальний Восток - относительно незащищенный от ударов с воздуха регион России. Системы ПВО на западе и юге страны развиты довольно неплохо из-за сильного давления со стороны НАТО. По многим причинам Дальневосточному региону все это время уделялось недостаточно внимания, поэтому возникла необходимость провести данные учения, чтобы понять, каким образом восполнить этот пробел и укрепить регион. Россия уделяет много внимания развитию у средств ПВО способности к перехвату. Другой интересной особенностью является то, что МиГ-31 - это "старый конь", высотный истребитель-перехватчик, который был принят на вооружение в войска ПВО еще в советские времена. Сейчас он переживает свое второе рождение. "Старого коня" оснастили новым оборудованием, и после всех обновлений он вновь предстал во всем великолепии.

Военный эксперт Ли Ли считает, что это проявление собственных, оригинальных идей России. Сейчас, глядя на мировое развитие во всех направлениях, можно заметить, что все следуют по одному пути: стремятся к разработке платформы высокого уровня, чтобы был высокий старт и мощные составляющие. Например, все пытаются преуспеть в разработке датчиков, двигательных системах, вооружении. Если понадобятся стелс-характеристики, то и они тоже должны быть на высоте. Однако если делать все составляющие такими безупречными, издержки окажутся неприемлемыми. При поиске оптимального варианта Россия исходит из возможностей своего оборонного бюджета. На практике такой подход показывает хорошие результаты.

Ежегодный военный бюджет России не превышает 50 миллиардов долларов, составляя всего одну восьмую от американского, но это не мешает стране показывать выдающиеся результаты на международной военной арене. Эта модель самолета оказалась с самым высоким коэффициентом экономической эффективности, что было в полной мере доказано в условиях реальных боевых действий. Способности старого самолета МиГ-31, который мог неоднократно выходить в стратосферу, в новой модификации использовали максимально. Сама платформа не была идеальной, но ее смогли использовать по максимуму, получив нечто новое путем совмещения имеющихся характеристик. Вероятно, подобные меры станут обычным делом в будущих противостояниях России с Америкой и Западом.

Как будет развиваться ситуация? Военный эксперт Ли Ли уверена, что Россия продолжит придерживаться плана по усилению армии. Страна не прекращала актуального на сегодняшний день "наступления", начавшегося в 2014 году. Многие считали, что Россия зашла в тупик, но она снова сделала что-то новое, эта страна не сойдет с дистанции и не перестанет мериться силами.

В прошлом году и в первой половине этого года Россия провела учения в Арктике. В апреле этого года учения состоялись на Черном и Каспийском море, а сейчас проходят на Дальнем Востоке. В будущем страна разожмет кулак, и учения будут проходить на всех интересующих ее направлениях. США и другие страны, включая Японию с ее "северными территориями", могут даже не пытаться: всем, кто хочет посягнуть на государственные интересы России, придется отказаться от своих намерений.