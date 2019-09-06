Новейшие РСЗО и САУ: в войска пришли Торнадо-Г", "Торнадо-С" и "Мста-СМ"

В сухопутные войска Российской армии переданы современные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", "Торнадо-С" и самоходные гаубицы с автоматизированными системами управления огнем "Мста-СМ".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, поставки осуществляются в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

"Торнадо-Г" является модернизированным вариантом БМ-21 "Град". Обновленная боевая машина может применять несколько новых реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и более совершенными боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов ранних типов.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Новейшие РСЗО 300-мм РСЗО "Торнадо-С" включают в себя модернизированные боевые машины, оснащенные автоматизированными системами управления наведением и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми боеприпасами с отделяемой осколочно-фугасной частью.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

САУ 2С19М2 "Мста-СМ" предназначены для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств противовоздушной обороны, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы используются управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.