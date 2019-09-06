Войти
06.09.2019
Вестник Мордовии

Новейшие РСЗО и САУ: в войска пришли Торнадо-Г", "Торнадо-С" и "Мста-СМ"

379
0
0

В сухопутные войска Российской армии переданы современные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", "Торнадо-С" и самоходные гаубицы с автоматизированными системами управления огнем "Мста-СМ".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, поставки осуществляются в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

"Торнадо-Г" является модернизированным вариантом БМ-21 "Град". Обновленная боевая машина может применять несколько новых реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и более совершенными боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов ранних типов.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Новейшие РСЗО 300-мм РСЗО "Торнадо-С" включают в себя модернизированные боевые машины, оснащенные автоматизированными системами управления наведением и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми боеприпасами с отделяемой осколочно-фугасной частью.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

САУ 2С19М2 "Мста-СМ" предназначены для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств противовоздушной обороны, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы используются управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Мста-С
Торнадо-Г
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
09.01.2019
Российские ракетчики в этом году получат более 40 новых РСЗО
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
22.02.2017
"Ратники" идут
12.04.2016
Гособоронзаказ: качественно и в срок
11.04.2016
Юрий Борисов: Минобороны России закупит до 2020 года еще около 700 РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62