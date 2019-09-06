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06.09.2019
Независимое военное обозрение

Новые подробности встречи министра обороны РФ и зампреда военсовета КНР

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Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковник Чжан Юся провели 24-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, на котором были согласованы ключевые направления совместной работы в военной и военно-технической сферах и подписаны соответствующие документы.

Торжественная встреча проходила с построением почетного караула, а совещание Сергей Шойгу открыл словами приветствия, назвав генерал-полковника Чжан Юся "дорогим другом". Российский министр подчеркнул, что Китай является ключевым стратегическим партнером России на мировой арене и в этом году исполняется 70 лет с начала установления дипломатических отношений между странами. По словам военного министра РФ, главы государств поддерживают тесные дружеские отношения и, "благодаря усилиям лидеров России и Китая, сегодня взаимоотношения наших государств вступают в новую стадию своего развития".

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР сообщил о приоритетности развития российско-китайских отношений в своей дипломатической работе и подтвердил готовность под стратегическим руководством лидеров двух стран "проводить сотрудничество для достижения нового прорыва".

Генерал-полковник Чжан Юся заявил, что США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегическое давление.

Оборонные ведомства России и Китая регулярно проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генеральными штабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями. Сергей Шойгу подчеркнул особый доверительный характер двусторонних отношений.

В сентябре будут проводиться стратегические командно-штабные учения "Центр-2019", в которых примут участие около 128 тысяч военнослужащих, в том числе и представители Народно-освободительной армии Китая. Первые эшелоны с людьми и техникой НОАК уже прибывают в Россию. Центральный военный округ сообщает, что "китайских военнослужащих на станции разгрузки российские военные традиционно встречали русским хлебом-солью". "Центр-2019" пройдет с 16 по 21 сентября и, кроме России и Китая, в нем будут задействованы воинские контингенты Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Газета The New York Times ранее писала о докладе Пентагона, в котором говорилось: "Система мира, замешанная на американском влиянии, разлетится в клочья, если Пекин и Москва сблизятся еще больше". Чрезвычайная напряженность между Китаем и Соединенными Штатами усилила сближение РФ и КНР, но основой для российско-китайского сотрудничества являются дружеские и откровенные отношения между странами.


Ирина Дронина

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