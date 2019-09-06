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06.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт отметил сарказм в словах Путина о предложении Трампу купить гиперзвуковое оружие

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Источник изображения: Alexander Nemenov/Reuters

"Никаких прецедентов по покупке вооружений американцами у России не было и не будет", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия предлагала США купить гиперзвуковое оружие, но Дональд Трамп отказался.

"Это такой сарказм, потому что никаких прецедентов по покупке гиперзвукового оружия американцами не было и не будет. Они никогда не покупали у нас никаких вооружений", – заявил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Как сообщило в четверг РИА Новости, Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сказал, что предлагал президенту США Дональду Трампу покупать у России гиперзвуковое оружие, в частности гиперзвуковые ударные ракетные комплексы.

По мнению эксперта, своими словами Путин намекнул на слова Болтона, "который говорил, что русские все украли у США, в том числе гиперзвуковые технологии. Это такой своеобразный саркастический ответ", заключил эксперт.

Действительно, в августе Болтон объяснил наличие у России гиперзвукового оружия "кражей" технологий у США. В связи с этим в Совфеде отметили, что Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, которых у американцев нет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как СССР выиграл у США гонку за гиперзвук.



Дарья Рыночнова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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США
Персоны
Путин Владимир
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