Путин заявил об угрозе России от ракет США в Японии и Южной Корее

Размещение американских ракет в Японии и Южной Корее создаст угрозу российским базам на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин.

"Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе и на Дальнем Востоке", – сказал Путин.

Он напомнил, что в этом регионе находятся две очень крупные российские военные базы: надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических авианосцев на Камчатке. "Это серьезное дело", – добавил Путин, передает РИА "Новости".

Он также указал, что Россия была права, что США испытывали ударные ракетные комплексы в нарушение ДРСМД, и Москва вынуждена адекватно на это реагировать.

В связи с этим президент отметил, что Россия произведет, но не будет первой размещать запрещенные прежде ДРСМД ракеты. "Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американца испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать – а мы произведем такие же ракеты, разумеется, – в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", – сказал Путин, передает ТАСС.

Путин также заявил, что на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ не обсуждал переговоры США с Токио и Сеулом о размещении ракет. "Глава Пентагона заявил о том, что США ведут переговоры с Японией и Южной Кореей и намерены это делать дальше в целях размещения там своих ракетных комплексов наземного базирования средней дальности. Мы, повторяю, не вели еще переговоры на этот счет с Синдзо (Абэ, премьером Японии – прим. ВЗГЛЯД), но на уровне МИД еще раз поработаем", – заявил Путин.

В свою очередь глава японского правительства заверил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет осуществляться исключительно Токио.

"Я хочу сказать, что Польша и Корея развертывают систему ПРО, но она принадлежит и управляется США. В Японии есть своя система противоракетной обороны. Она принадлежит Японии и управляется Японией, она не управляется США. Что касается внедрения Aegis Ashore, мы сейчас рассматриваем такую возможность, она тоже будет принадлежать Японии, и управление тоже будет принадлежать Японии. Поэтому это резко, то есть кардинально отличается от (системы), которая размещается (США) в Польше", – сказал он.

При этом Абэ заявил, что США пока не предлагали Токио разместить в Японии ракеты средней и малой дальности. "Что касается размещения американских ракетных систем на территории Японии, то такого предложения от США не поступало. То, что сейчас размещено в Японии, – это принадлежит Японии, это японская собственность, и это предназначено для защиты. Например, из этой системы запустить "Томагавк" даже технически невозможно", – сказал Абэ.

В конце августа Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России заявил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке. Он распорядился принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа на действия США.

Алина Назарова