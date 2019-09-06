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06.09.2019
Интерфакс-АВН

Турция приступит к формированию зоны безопасности в Сирии к востоку от Еврфата в конце сентября - Эрдоган

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Стамбул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил о намерении Анкары до конца сентября предпринять шаги к формированию зоны безопасности в Сирии на востоке от реки Евфрат, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция решительно намерена приступить к формированию зоны безопасности в Сирии к востоку от реки Евфрат до конца сентября", - цитирует агентство Эрдогана.

По его словам, цель Анкары - создать на сирийской территории вдоль участка длиной 450 км своей южной границы "зону безопасности" для размещения не менее миллиона беженцев.

Он отметил, что "Турция может быть вынуждена открыть свои границы для беженцев".

"Мы не получили должной международной поддержки, в том числе от Евросоюза, в вопросе распределения нагрузки за беженцев. Анкара может быть вынуждена пойти на такой шаг, чтобы получить должную поддержку", - сказал президент.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Евросоюз
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