Броня "Славянского братства"

Ежегодно три стратегических военных партнёра: Беларусь, Сербия и Россия — проводят совместные учения "Славянское братство". В этих манёврах участвует немалое количество бронированной техники. В этом году в каждой из стран-участниц прошли выставки вооружений: сначала в Минске ("Милекс"), потом в Белграде ("Партнёр"), а затем и в Подмосковье ("Армия"). Чем не повод поговорить о последних новинках колёсной легкобронированной техники стран-союзниц?

Белорусский "Защитник"

Ещё в 2013 году белорусское и российское правительства приняли программу военно-технического сотрудничества, в рамках которой в Беларуси до 2020 года планировалась сборка российских бронеавтомобилей "Тигр". В 2014 году были собраны первые два автомобиля, которые продемонстрировали президенту Республики Беларусь. Именно тогда Александр Лукашенко поставил задачу белорусским предприятиям ВПК самостоятельно разработать образцы бронированной техники. В этот процесс активно включились Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) и 140-й ремонтный завод (город Борисов).

В итоге МЗКТ собрало семь лицензионных "Тигров". Затем в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Лис-ПМ" машины были доработаны и приняты на вооружение МВД под индексом МЗКТ-233036. В том же 2014 году на МЗКТ начались ОКР "V-1". Итогом работ над абсолютно новым автомобилем стало целое семейство легкобронированной техники МЗКТ-490100, уже используемое в Вооружённых силах, МВД и ГПК Республики Беларусь. На выставке "Милекс" впервые были представлены МЗКТ-490100-117 для пограничной службы, дистанционный боевой модуль "Рубон" на базе МЗКТ-490100-018, комбинированная радиостанция Р-186 "Богатырь-2" на базе МЗКТ-490100-019, а также обновлённый МЗКТ-490100-015 под наименованием БРДМ-4Б и индексом 1А038-1.

Машина МЗКТ-490100-117. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

140-й ремонтный завод в том же 2014 году начал разработку своего плавающего бронеавтомобиля "Кайман" на базе БРДМ-2. На сегодняшний день бронированное транспортное средство "Кайман" с пулемётно-гранатомётным модулем поставляется в ССО Беларуси и экспортируется за рубеж. На выставке "Милекс" впервые была показана комплексная аппаратная связи П-240МБ "Кайман-КАС". Не менее интересен и проект разведывательной химической машины "Химера" с новейшим белорусским модулем радиационно-химической разведки РМ2100, представленный ОАО "Агат-ЭМЗ".

Однако наибольший интерес у любителей и специалистов вызвало защищённое транспортное средство многоцелевого назначения "Защитник". Бронеавтомобиль на базе шасси МАЗ-631708 поражает своими размерами и грозным видом. Имея около 4 м в высоту и массу почти в 20 т, он способен перевозить 14 человек с защитой класса Бр4 (кормовая и боковая проекции) и Бр5 (лобовая проекция и стёкла). Двигатель ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. может разогнать этого тяжеловеса до скорости в 90 км/ч. Изделие 140-го завода сразу же привлекло внимание представителей нескольких подразделений специального назначения, а значит, скоро мы сможем увидеть, чего стоит "Защитник" в реальных боевых условиях.

Защищённое транспортное средство многоцелевого назначения "Защитник". Фото автора. Источник изображения: warspot.ru

Ещё один представитель класса белорусских тяжеловесов — это универсальная боевая платформа (УБП) для транспортирования модулей различного функционального назначения и их применения в боевых условиях, показанная НПООО "ОКБ ТСП". Машина массой 17 т и длиной более 6 м имеет защиту от пуль, осколков и мин. В машине используется новый двигатель мощностью 350 л.с. с максимальной скоростью 110 км/ч, разработанный совместно с Минским автомобильным заводом. Экипаж из 10 человек надёжно защищён 16-мм бронёй и стёклами толщиной 92 мм от бронебойных винтовочных пуль, а также от подрыва 8 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Изделие пока остаётся безымянным, но на отдельных элементах корпуса имеется маркировка "Секач" (Sekach).

Универсальная боевая платформа УБП. Фото автора. Источник изображения: warspot.ru

ГВТУП "Белспецвнештехника" показало семейство бронеавтомобилей "Асiлак" (бел. — "Силач") — совместную белорусско-российскую разработку. По заявлению производителя, в Беларуси пока осуществляется лишь сборка из машинокомплектов, поставляемых из Нижнего Новгорода. На выставке был представлен ряд автомобилей: медицинский AMEV; разведывательный APC-6; машина для перевозки личного состава APC-10; машина для выполнения специальных задач ASV; грузовой CARGO; тягач SHTS. Все автомобили имеют 4,4-л дизельный двигатель ЯМЗ-53442 мощностью 200 л.с., механическую коробку передач, полноприводную распределительную коробку, два топливных бака по 105 л с запасом хода 1100 км, массу от 5,6 до 9,4 т и вместимость до 10 человек. Корпус бронеавтомобиля имеет класс защиты Бр4, а также дополнительную противоминную защиту V-образной формы. Машина может преодолевать водные преграды глубиной до 1,2 м, по словам представителя компании, конечная стоимость изделия в сравнении с другими белорусскими конкурентами в разы дешевле.

Семейство бронеавтомобилей "Асiлак". Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Сербские "князья" на защите родины

Выставка "Партнёр-2019" в Белграде собрала 128 компаний из 22 государств. В этом году компания "Югоимпорт" представляла уже знакомые многим разработки: бронеавтомобиль "Милош" и бронетранспортёр "Лазарь 3". Техника, названная в честь сербских князей Милоша Обреновича и Лазаря Хребеляновича, уже состоит на вооружении силовых структур Сербии. На этот раз на выставке состоялся динамический показ техники с выполнением боевых стрельб.

Первый прототип колёсного БТР "Лазарь" появился ещё в 2008 году, однако так и не вышел за рамки опытного образца. Второе поколение машины было представлено в 2013 году, стало более совершенным, но и в три раза более дорогим. Для серийного производства бронетехники, в том числе и "Лазарь 2", в городе Велика Плана был построен завод бронетанковой техники, торжественно открытый в 2014 году. Согласно заявленной концепции, разработчики хотели совместить MRAP (минно-защищённый) и MRAV (многоцелевой) варианты исполнения бронеавтомобилей. От первого варианта у "Лазаря" высокая противоминная защита, а от второго — независимая подвеска и возможность размещения различного вооружения.

"Лазарь 1" и "Лазарь 2" на параде 9 мая 2019 года в Белграде. Источник изображения: gmic.co.uk

БТР "Лазарь 3", разработанный в 2015 году, представляет собой полноприводную машину с колёсной формулой 8?8, которая позволяет разместить командира, механика-водителя, стрелка-оператора и до десяти десантников. От предыдущего поколения её отличают новый несколько увеличенный корпус (длиной 7,92 м, шириной 2,95 м и высотой 2,32 м), а также повышенная баллистическая и противоминная защита (не ниже уровня 3 STANAG 4569). Машина массой от 24 до 26 т может развивать скорость до 110 км/ч благодаря двигателю Cummins (500 л.с.). Трансмиссия — автоматическая Allison. В качестве основного вооружения используется дистанционно управляемый модуль М15 с 12,7-мм пулемётом М87 (типа НСВТ). Возможна и установка более мощного российского модуля МБ2-03 в составе 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемёта ПКТМ, 30-мм гранатомёта АГ-17 и системы постановки дымовых завес "Туча".

"Лазарь 3" на занятиях по обучению сербских военнослужащих. Источник изображения: mod.gov.rs

Новейшей разработкой сербских конструкторов является легкобронированный автомобиль "Милош" с колёсной формулой 4?4 и массой 14 т. Машина габаритами 5,45?2,51 м и высотой 2,3 м способна вместить 8 членов экипажа, четверо из которых могут десантироваться через рампу в задней части автомобиля. Двигатель в триста "лошадей" развивает скорость до 110 км/ч. Баллистическая защита корпуса 3-го уровня и противоминная 2-го уровня стандартов НАТО позволяют защитить солдат от 7,62-мм винтовочных пуль и подрыва 6 кг тротила. Как и на "старшем" собрате, на "Милоше" установлен тот же дистанционный модуль с 12,7-мм пулемётом.

"Милош" полицейского спецназа САJ. Источник изображения: mod.gov.rs

На базе этих колёсных машин были разработаны и два варианта ракетных систем: ALAS и RALAS. Первая, с заимствованием узлов и механизмов "Милоша", является уменьшенным вариантом уже хорошо известной системы на базе автомобиля Nimr, пусковая установка второго впервые разместилась на шасси "Лазарь 3". Машины "Лазарь 3" и "Милош" уже поступили на вооружение Минобороны и МВД Сербии, а также поставляются на экспорт. Таким образом, спустя десятилетия после распада Югославии и выхода из-под советского влияния Сербия начала замену устаревших образцов бронетехники на новейшие разработки собственной военной промышленности.

Российский "Атлет" на смену "Тигру"

Российский военно-технический форум "Армия-2019" запомнился прежде всего двумя новыми разработками компании ООО "ВПК". В первую очередь это АМН-2, представитель нового поколения "Тигров", разработанный в рамках ОКР "Атлет". В новом автомобиле ВПК-233120 конструкторы учли все замечания по итогам эксплуатации легкобронированной техники в зонах вооружённых конфликтов. В изменённом внешнем облике легко угадываются черты предшественника. Главное, что бросается в глаза, — одностворчатая задняя дверь для десантирования экипажа. Российский "Атлет" набрал массу до 9 т, увеличил грузоподъёмность до 1600 кг, получил новое 300-сильное "сердце" ЯМЗ-5347-24 и второй класс противоминной защиты. В зависимости от исполнения в машину вмещается от двух до восьми человек. В динамическом показе на полигоне "Алабино" участвовала другая модификация "Атлета" — трёхдверный автомобиль специального назначения АСН с поворотной платформой на крыше для установки пулемётно-гранатомётного вооружения.

Автомобиль специального назначения АСН "Атлет". Источник изображения: vitalykuzmin.net

Другая новинка, "ВПК-Урал", крупнее и мощнее "Атлета". Масса — 14,5 т, двигатель — четырёхтактный ЯМЗ-536 мощностью 360-450 л.с., габаритные размеры — 6500?2550?2800 мм, экипаж — 12 человек. Класс противопульной защиты обитаемого отсека — Бр5, уровень противоминной защиты корпуса — 2-й (до 6 кг тротила). По заверению производителя, благодаря заимствованию шасси грузового Урала (4?4) удалось добиться снижения стоимости в базовом варианте до 7-8 млн рублей (для сравнения, цена ВПК-233136 "Тигр-М" в 2018 году превысила 10 млн рублей).

Автомобиль многоцелевого назначения "ВПК-Урал". Источник изображения: vitalykuzmin.net

Новое поколение российских бронеавтомобилей пока только прокладывает себе путь на вершину, где уже более десяти лет господствует "тигриное" семейство. К 2019 году произведено более полутора тысяч "Тигров" в восьмидесяти модификациях, которые эксплуатируются в 16 странах мира. На выставке посетители могли увидеть "Тигр-Рейд". Модификация для иностранного заказчика получила комплект откладывающихся бронещитков вокруг каждого люка, дополнительную бойницу в лобовом стекле, комплект решёток на все окна, изменённые расположения сидений для быстрого десантирования, инфракрасный прожектор, подножки и поручни вдоль бортов.

Специальная бронированная машина СБМ ВПК-233136 "Тигр-Рейд". Источник изображения: vitalykuzmin.net

Эпоха броневиков вновь находится на пике своего развития, но среди пёстрого многообразия образцов лишь немногим обеспечено счастливое будущее. Время покажет, какие из новинок в будущем смогут потягаться в популярности с современными образцами.

Источники:

9-я Международная выставка вооружения и военной техники "Милекс-2019" 9-я Международная выставка вооружения и военной техники "Партнёр-2019" Международный военно-технический форум "Армия-2019"

Руслан Гук